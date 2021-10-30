"Целенаправленное нападение на сотрудников полиции": новая информация о взрыве машины ночью

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.2 ст. 269 Уголовного закона - нападение на представителя власти и другого государственного служащего, если в результате нападения были нанесены тяжкие телесные повреждения или другие серьезные последствия.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет. Расследование продолжается, к мужчине также применен максимальный штраф в размере 2000 евро за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности.

"Это определенно целенаправленное нападение на сотрудников полиции при исполнении ими своих обязанностей, нанеся им телесные повреждения и создавая опасные условия.

Это статья 269 (2 часть), тюремное заключение на срок от 2 до 10 лет. Конечно, за нарушение комендантского часа будет административная ответственность, но сейчас это вторично, последствия взрыва совершенно другие.

Посмотрим, как расследование пойдет. Но, в любом случае, трагично. Также для этого человека - он никогда раньше не попадал в поле зрения полиции. У него есть семья, все остальное, а теперь вся его жизнь разрушена! Как говорится, Бог отвел, и сотрудники полиции поправятся, и будут работать, но эту ситуацию еще предстоит преодолеть психологически", - сказал Арманд Рукс.