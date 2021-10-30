Вакцинированная мэр Раквере госпитализирована с Covid-19

Трийн Варек призналась, что болеет уже девять дней, она заразилась дельта-штаммом, и болезнь протекает очень тяжело. "Пора перестать показывать пальцем, ненавидеть, угрожать, оскорблять и раскалывать общество ради своей свободы и справедливости", - написала она в сообщении в социальной сети, добавив, что перед смертью все равны.

В своем посте Варек предложила объявить в стране чрезвычайное положение и назначить для всех 10–14 дней самоизоляции.

"В ситуации, когда ежедневно заболевают и вакцинированные люди, мягкие решения не помогают. Как государство и общество мы можем пережить эти две недели", - предложила Варек с больничной койки.