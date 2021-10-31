"Оказался педофилом": Лена Темникова вспомнила, как чуть не стала жертвой извращенца

В юности Темникова принимала участие в различных конкурсах и побеждала в них. Однажды к ней подошел странный мужчина. Он постучался к девушке в гримерку и представился поэтом-песенником. Он предложил Лене возможность ее продюсировать.

Он стал уговаривать Темникову приехать к нему в Москву и оставил свой номер. Якобы он устроит ее в женское общежитие при ветеринарном техникуме. У него есть друзья-авторы. Они будут записывать для Лены песни. Словам мужчины поверили и родители девушки.

Спустя какое-то время Лена собралась и приехала в Москву. Но так называемый продюсер девушку не встретил. Она чудом смогла до него дозвониться и добралась до его дома.

Он был удивлен, что Лена приехала, но не бросил ее, а повел заселять в отель рядом со своим домом. Тогда к ней подошла девушка с ресепшен и рассказала, что этот мужчина часто приводит сюда молодых девушек. Темниковой было лучше переехать в другой номер.

"В общем, он педофилом оказался. Я не знаю... Мне 17, но, поверьте, я выглядела и вела себя так, как будто мне 12... Мне было очень страшно", - сказала певица.

По словам певицы, она закрылась в номере и ревела в голос два дня. Тогда Темникова поняла, что женщина на ресепшен спасла ей жизнь. Она стала искать возможность в Москве куда-то поступить. Но псевдопродюсер продолжал искать Лену, угрожать ей в смс-сообщениях.

Хорошо, что у Темниковой в Москве жил друг. Он ее приютил у себя, а потом она пошла на кастинг "Фабрики звезд" и прошла на шоу.