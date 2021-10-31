Лидер талибов впервые показался на публике

Это его первое выступление с 2016 года, когда он стал верховным духовным лидером талибов.

Ахундзада в субботу посетил медресу в Кандагаре, чтобы поговорить перед "своими храбрыми солдатами и учениками", сообщили представители Талибана.

"Да вознаградит Бог угнетенный народ Афганистана, который 20 лет боролся с неверующими и угнетателями", - сказал Ахундзада.

"Моя цель здесь - молиться за вас, и вы молитесь за меня", - добавил он.

Мероприятие строго охранялось, никаких фотографий или видеозаписей с него не публиковалось, только аудиозапись длительностью десять минут.

Считается, что Ахундзаде выделена роль больше духовного лидера, чем военного командира, однако эти необычные публичные сообщения, скорее всего, приведут к спекуляциям по поводу того, что теперь он попытается взять на себя главную роль в создании нового правительства талибов.