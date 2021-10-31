СМИ: в Туве двух сестер 9 и 14 лет сбросили с восьмого этажа

Младшая из них умерла на месте, старшая - в больнице. Погибшие были сестрами. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали. Им является 23-летний уроженец Тувы, которого ранее привлекли к уголовной ответственности по нескольким статьям.

СМИ сообщают, что девочки выпали из окна восьмого этажа. Соседка по дому рассказала "Комсомольской правде", что ночью она проснулась от "страшных криков".

Telegram-канал Shot, РЕН ТВ и "Известия" назвали имя подозреваемого - Очур Санчат. Некоторые СМИ написали, что он был родственником девочек. Shot сообщил, что он снимал комнату в квартире у их матери. По данным изданий, Санчат находился в федеральном розыске по делу об угоне машины. Shot также назвал его фигурантом уголовного дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Сообщается, что Санчат выбросил девочек из окна после конфликта.

По одной версии дети шумели, по другой версии они не слушались мужчину и пытались уйти из квартиры.

Мать девочек в этот момент находилась на работе в местном кафе.

Shot сообщил, что у погибших девочек была еще одна сестра. Ей девять лет. Она якобы тоже находилась в квартире. Предполагаемый убийца не тронул ее, так как она спала. Соседка подтвердила "Комсомольской правде", что сестер было три и что их мать работает по ночам.