Возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в сделках Rīgas Satiksme о билетной системе

Служба государственных доходов начала проверку сделок Rīgas satiksmes два года назад. Летом было готово заключение - Rīgas satiksme и его деловые партнеры уклонялись от уплаты налогов с 2016 года до 2018 года. Теперь компания, субсидируемая муниципалитетом, должна выплатить в государственную казну более десяти миллионов евро.

Заключение аудитора является конфиденциальным. Ни СГД, ни Rīgas satiksme, ни руководство Рижской думы не раскрывают сути нарушений. Компания обжаловала решение аудиторов генеральному директору СГД Иеве Яунземе.

Около 90 процентов начислений составляют операции с дочерней компанией Rīgas satiksmes, оператором э-талонов - Rīgas karte. Деньги, выплачиваемые компании, ежегодно увеличивались.

В 2009 году, когда Rīgas satiksme ввела систему продажи билетов, председатель правления Леон Бемхенс пообещал, что обслуживание системы продажи билетов будет стоить менее 8 миллионов евро в год.

К 2019 году сумма увеличилась до 20 миллионов. Из них 5 миллионов - прибыль Rīgas karte. Rīgas Satiksme получила половину. Другая ушла компании-совладельцу Conduent Business Solutions France SAS.

15 миллионов Rīgas karte потратила на обслуживание э-талонов. Были наняты субподрядчики. Компании предпринимателя Андрея Блажко BMS tehnologija и Burlat, связанные с партией "Честь служить Риге", у кого в свою очередь были свои подчиненные.

Если эта услуга стоила 8 миллионов, то через подставные компании можно было бы получить около семи миллионов евро, используя схемы реальных бенефициаров.

Сейчас срок подписанного 13 лет назад невыгодного для Rīgas Satiksme договора истек. В результате стоимость билетов значительно снизилась.

В Финансово-таможенной полиции СГД возбуждено уголовное дело против шести предприятий за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах по сделкам Rīgas satiksme и Rīgas karte.

Правление компании несет ответственность за сделки компании. В период, проверенный СГД, Rīgas karte возглавляли представитель французского совладельца Эрик Моризурс, Павел Туловскис и член партии "Честь служить Риге" Александр Брандавс.

Брандавса уже подозревают в другом уголовном процессе о взяточничестве и посредничестве в связи с перевозкой микроавтобусов, приобретенных Rīgas satiksme. Бывший председатель правления Rīgas Satiksme Леон Бемхенс может столкнуться с еще одной криминальной проблемой, так как правление материнской компании несет ответственность за нарушения в дочерней компании. Он уже фигурирует в уголовном производстве по делу о покупке трамваев и автобусов.

Андрейс Пожарнов, Лариса Лоскутова, Инесе Швекле и Эмилс Якринс также работали с ним в правлении Rīgas satiksmes в период, проверяемый СГД. Следователи должны будут оценить, действовали ли должностные лица халатно.

Уголовное расследование находится только на начальной стадии, и для принятия окончательного решения потребуется много лет. Однако решение СГД о начислениях может быть принято в ближайшие месяцы. Если Rīgas satiksme не подаст апелляцию, СГД будет иметь право требовать возмещения убытков от бывших руководителей компании. Председатель правления Иннуса считает, что это не будет целесообразно.

Противоположного мнения придерживается политик, заместитель мэра города Вилнис Кирсис. Он считает, что компания должна обратиться против бывших членов совета директоров. Самым состоятельным из всех может быть бизнесмен Эмилс Якринс, владеющий долями в нескольких компаниях с оборотом в один миллион долларов.

Не беден и член правления Rīgas karte Александр Брандавс. В 2019 году он задекларировал 90 тысяч сбережений, а также доли капитала и акции. Лариса Лоскутова задекларировала в прошлом году 35 тысяч евро, Пожарнов накопил 3 тысячи, Инесе Швекле - 10. В 2018 году Бемхенс задекларировал 17 тысяч и лодочный прицеп.

Халатные проступки или, возможно, мошенничество - это не только насчитанные сейчас миллионы. Их действия могут помешать развитию Rīgas satiksmes на долгие годы.