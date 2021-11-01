Каковы условия получения пособия для вакцинированных пожилых людей?

Кто получит пособие?

Пособие выплатят каждому жителю Латвии, кто достигнет 60 лет до конца этого года, в случае, если он прошел полный курс вакцинации от Covid-19 или не может вакцинироваться по состоянию здоровья.

Пособие начинают выплачивать с момента завершения полного курса вакцинации. Максимальная длительность выплаты пособия - пять месяцев.

Пособие смогут получать только живущие в Латвии. Если задекларированный адрес человека в Латвии, но Государственное агентство социального страхования (VSAA) располагает информацией, что человек живет в другой стране, будет считаться, что человек не живет в Латвии, сообщило Министерство благосостояния.

Выплату пособий будет осуществлять VSAA.

Как будет организована выплата пособий?

С 1 ноября 2021 года по 31 марта 2022 года VSAA будет выплачивать людям пособие в размере 20 евро в месяц. Выплаты начнутся в декабре - будет выплачено по 20 евро за ноябрь и декабрь, а дальше выплаты будут производиться раз в месяц.

Также пособие будет получено без отдельной регистрации, если человек уже получает пенсии или другие социальные выплаты от VSAA. Тогда VSAA уже располагает необходимыми данными. Заявление нужно подать, если в ноябре-декабре 2021 года не планируется социальных выплат от VSAA.

Если вакцинация сделана в другой стране

Заявление нужно и в том случае, если сертификат или заключение о нежелательности вакцинации человека получены в другой стране Евросоюза или Европейской экономической зоны.

В том случае, если документы получены за пределами ЕС или ЕЭЗ, нужно обращаться с заявлением в Национальную службу здравоохранения (NVD), с просьбой признать факт полученной вакцинации.