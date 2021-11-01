Трагедия сгоревшего мужчины в Тукумсе: полиция считает происшествие самоубийством

23 апреля 2021 года Госполиция около 4:24 получила информацию о пожаре в одном из многоквартирных домов Тукумса. На месте происшествия полиция констатировала, что двое мужчин получили ожоги. Оба человека доставлены в медицинское учреждение, где один скончался от полученных травм.

В связи с происшествием немедленно был начат уголовный процесс и расследование. Изначально процесс квалифицировался по признакам соответствующим преступлениям 13 раздела Уголовного кодекса. Расследование перенял Отдел особо тяжких и серийных преступлений управления Земгальского региона VP.

8 апреля уголовный процесс был переквалифицирован по 124 статье Уголовного кодекса - за доведение лица до самоубийства или его попытку путем жестокого обращения с пострадавшим или систематически задевая его личное достоинство, если лицо не находилось материальной или другой зависимости от преступника. Расследование с самого начала попало под наблюдение прокуратуры.

Событие быстро стало широко известным и вызывало горячие дискуссии. Глава VP Армандс Рукс заявил, что развитие событий в социальных сетях начало неконтролируемо набирать скорость, и факты обросли слухами,

таким образом вызвав необоснованный и поспешный резонанс не только в Латвии, но и за рубежом.

По информации, полученной VP уже в начале расследования, в данном случае, скорее всего, нет признаков гомофобного или другого преступления. Но эту информацию перед ее разъяснением обществу нужно было подтвердить конкретными доказательствами.

Теперь следователи VP сделали все, чтобы узнать причины этой трагедии, заявил Рукс. По его словам, были проверены все версии и обстоятельства ситуации в Тукумсе.

В процессе расследования было допрошено 45 людей, проведено 14 обысков, несколько экспертиз, экспериментов и других следственных действий. Были собраны материалы с места преступления и другие данные.

Также были запрошены записи видеокамер из нескольких мест, которые позволили установить, что

человек сам поздно ночью купил зажигательную смесь, после чего отправился домой.

В ходе служебной проверки также не было установлено фактов халатности работников тукумской полиции и получены доказательства, что этот случай не связан с заявлением о угрозах, полученным полицией от потерпевшего в прошлом году.

Полиция заявляет, что имеет доказательства того, что

трагический несчастный случай был самоубийством, причинами которого были личные мотивы в контексте бытовых отношений.

В связи с отсутствием преступления, уголовный процесс закончен.