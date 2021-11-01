На прошлой неделе впервые с сентября понизилось число получивших первую прививку

В середине сентября доля людей, получивших первую прививку, начала увеличиваться, достигнув 61,44% в неделю с 20 сентября, 66,18% в неделю с 27 сентября, 70,31% в неделю с 4 октября, 81,12% в неделю с 11 октября и 81,51% в неделю с 18 октября. На прошлой неделе первую прививку получили 72,17% всех вакцинированных от Covid-19.

По данным NVD, на прошлой неделе прививки от Covid-19 получили 72 296 человек, но это число еще может увеличиться после ввода всех данных за последние несколько дней.

На прошлой неделе 34 387 человек получили первую дозу вакцины от Covid-19, 14 862 получили вторую, а 17 788 пациентов были привиты однократной вакциной Johnson& Johnson. 3091 человек получил третью прививку.