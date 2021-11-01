Rīgas satiksme подозревает 33 работников в необоснованных больничных

По ее словам, подозрение в необоснованности больничных возникло из-за того, что большая часть этих сотрудников заболела одновременно, при этом в момент, когда правительство приняло решение об обязательной вакцинации сотрудников муниципальных предприятий.

По словам Иннусы, несколько работников уже отстранены от работы. Это люди, которые заявили, что не хотят вакцинироваться и отказываются от обязательных тестов на Covid-19.

Из примерно 3600 работников около 200 могут быть отстранены от работы, если они откажутся от вакцинации. Согласно закону, отстранение может длиться до трех месяцев, затем эти сотрудники будут уволены.

По словам Иннусы, не все эти работники являются водителями общественного транспорта. Кроме того, организовано обучение для набора новых водителей.