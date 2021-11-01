Военнослужащий латвийской армии пытался приобрести фальшивый сертификат о вакцинации

Ранее полиция и прокуратура сообщали, что обвиняется должностное лицо, но не называли сферу, в которой оно работает, а теперь пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука подтвердила, что мужчина в момент совершения инкриминируемого ему преступления служил в NBS.
Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд,
обвиняемый неоднократно делал незаконные предложения сотрудникам центра вакцинации, регистратору и врачу
в период с 12 по 28 июля 2021 года с целью получения сертификата без вакцинации.
18 октября прокуратура привлекла обвиняемого к уголовной ответственности. Уголовный закон предусматривает за такое преступление принудительные работы или штраф.
Как сообщалось, еще до постановления правительства об обязательной вакцинации командующий NBS Леонид Калниньш обязал военнослужащих вакцинироваться от Covid-19. По данным на 21 октября из-за отказа от вакцинации из НВС были уволены пять человек.