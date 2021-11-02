Коронавирус в мире: число смертей превысило 5 млн; Киев вводит жесткие ограничения; Таиланд ждет туристов

Дело в том, что до пандемии именно китайские туристы были самыми многочисленными в Таиланде. Только в 2019 году около 12 млн китайцев посетили тайские курорты.
Австралия разрешила выезд из страны без спецразрешений
С понедельникав Австралии отменен действовавший 19 месяцев запрет на поездки граждан за границу без специального разрешения.
Одни из самых строгих в мире пограничных мер были введены там в попытке сдержать распространение коронавируса.
С 1 ноября выезд из страны стал свободным, при условии, что путешественники полностью вакцинированы. Пока что это касается только граждан Австралии, но власти обещают, что в скором времени послабления будут сделаны и для иностранцев.
"Еще до конца года мы надеемся принимать у себя полностью вакцинированных квалифицированных рабочих и иностранных студентов", - заявила ранее министр внутренних дел Карен Эндрюс.
Австралийцам в возрасте до 12 лет разрешается путешествовать без обязательной вакцинации, однако всем остальным гражданам, не сделавшим прививку, по-прежнему требуется специальное разрешение, а по возвращении они обязаны провести две недели на карантине в специальных отелях.
Китайский Диснейленд закрыт на карантин
Диснейленд в Шанхае закрылся как минимум на два дня после того, как один из посетителей, побывавших там в выходные, по приезде домой сдал положительный тест на коронавирус.
В результате еще в воскресенье посетители и сотрудники тематического парка вынуждены были ждать, пока сотрудники службы здравоохранения в защитных костюмах проведут полную проверку, пока вокруг сверкали огни и гремели фейерверки.
Китай, где с момента начала пандемии, согласно официальным данным, было зарегистрировано около 5 тыс. летальных исходов и почти 100 тыс. случаев заражения, рассчитывает добиться нулевого показателя заражений к началу Зимних Олимпийских игр, которые откроются в феврале.
Между тем, в понедельник в Китае было зарегистрировано 92 новых случая заражения ковидом.
Число вакцинированных в Сербии перевалило за 3 млн - там хвалят "Спутник V"
Министерство здравоохранения Сербии опубликовало данные о том, что за последние сутки в стране более 16 тыс. человек сдали тест на коронавирус, и из них почти 5 тыс. оказались инфицированными; 281 пациент находится в реанимации, 65 человек скончалось.
При этом, как подчеркивает премьер-министр Сербии Ана Брнабич, уже более 3 млн совершеннолетних граждан страны сделали прививки от коронавируса. "Большое спасибо всем, кто таким образом защитил себя и окружающих, помог нашей системе здравоохранения и проявил ответственность и солидарность", - написала она в "Твиттере", еще раз напомнив, что вакцинация - единственная возможность победить вирус.
Ранее власти Сербии сообщили, что в ночь на воскресенье страна получила еще 500 тыс. доз российской вакцины "Спутник V". В общей сложности здесь есть уже около 3,5 млн доз этого препарата, который частично производится в Сербии (а также в Аргентине), а частично доставляется из России. Сербия таким образом стала одной из самых снабжаемых российской вакциной стран во всем мире.