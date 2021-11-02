Коронавирус в мире: число смертей превысило 5 млн; Киев вводит жесткие ограничения; Таиланд ждет туристов

За 22 месяца с начала пандемии менялись и очаги заболеваемости. Сейчас вирус особенно быстро распространяется в России, на Украине и других странах Восточной Европы, особенно там, где слухи, дезинформация и недоверие к властям препятствуют вакцинации.

Украина: Киев - в красной зоне

С понедельника Киев относится к так называемой красной зоне с повышенным уровнем эпидемиологической опасности, в украинской столице введены новые жесткие меры.

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Все жители города будут обязаны предъявлять справки о полной вакцинации или негативные тесты на коронавирус, если они хотят воспользоваться общественным транспортом, посетить кафе, рестораны, спортивные залы, торговые центры или увеселительные заведения. Сотрудники всех этих точек также обязаны быть полностью вакцинированными. Школы Киева переходят на дистанционное обучение, в то время как детским садам разрешено оставаться открытыми, но только в случае, если их персонал сделал все необходимые прививки.

Для того, чтобы добиться выполнения этих требований, власти города задействовали специальные отряды полиции и национальной гвардии, которые проверяют сертификаты о вакцинации в общественном транспорте. Работникам кафе и ресторанов также поручено проверять своих посетителей.

На 1 ноября на Украине зарегистрировано 2,94 млн инфицированных и свыше 68 тыс. смертей от коронавируса, причем полную вакцинацию прошли лишь 7,4 млн человек - менее одной пятой всего населения страны. К красным зонам относится большинство украинских областей.

Таиланд открылся для туристов из более чем 60 стран. России в их числе нет

Ожидается, что уже в понедельник десятки тысяч вакцинированных туристов из стран, попавших в категорию низкого риска (Россия в их число не включена), прибудут на курорты Таиланда. Власти страны расширили список государств, привитые граждане которых смогут приезжать в Таиланд без прохождения карантина: сейчас в нем 63 государства.

Аэропорты Бангкока и Пхукета готовятся к приему пассажиров из Китая, США, Японии, Великобритании и большинства стран Евросоюза. Что же касается туристов из России, то привитые "Спутником V" жители страны пока смогут приезжать только в определенные районы Таиланда, которые они не смогут покидать в течение семи дней.

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При этом в самом Таиланде по-прежнему регистрируется до 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в день, и лишь чуть более 40% населения полностью вакцинировано, так что для местных жителей многие жесткие ограничения остаются в силе.

Пандемия сильно ударила по экономике страны, которая во многом зависит от притока туристов. Каждый год туда приезжало на отдых около 40 млн человек, однако в прошлом году поток туристов сократился на 80%.