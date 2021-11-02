Из-за агрессивного мужчины жители Пурвциемса боятся за свою безопасность

Сосед с пятого этажа днями и ночами громко слушает музыку, которую вынуждены слышать все жители. Юлия несколько раз просыпалась ночью от криков мужчины.

"В первый раз он кричал, после этого бил палкой по дверям, разбил и счетчики.

Сосед очень агрессивен, даже полиции он сказал, что ему все равно, кто попадется на пути - женщина с ребенком или кто-то другой. Мы все ходим с газовыми баллончиками. Когда мне нужно везти в детский сад дочь, то сначала я убеждаюсь, пуст ли подъезд, и только после этого выхожу", - рассказала Юлия.

Жители заметили, что сосед во дворе занимается боксом, скандалы в его квартире слышны довольно часто.

Юлия несколько раз вызывала полицию, которой удалось выяснить, что громкий сосед - 21-летний молодой человек. Давидс признает, что полиция у него была, но свою вину он отрицает.

"Полиция довольно регулярно получает вызовы на конкретный адрес в ситуациях, когда происходит нарушение общественного порядка. Был и случай, когда констатировали нарушение и применили штраф за мелкое хулиганство. Призываем жителей и в дальнейшем сообщать о нарушениях общественного порядка", - прокомментировал ситуацию Том Садовскис, представитель Муниципальной полиции Риги.

Муниципальная полиция поясняет, что так как сосед еще не реализовал свои угрозы в отношении других жителей, задержать его нельзя. Обо всех ситуациях нужно сообщать незамедлительно.