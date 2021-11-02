Вт, 2.11.2021
Это будущее, оно неизбежно о пластырях с вакциной
о пластырях с вакциной

С четверга начнется дополнительная вакцинация некоторых людей старше 50

Люди в медицинских масках. ФОТО: Ulza/ Shutterstock

С четверга, 4 ноября, планируется начать дополнительную вакцинацию от Covid-19 третьей дозой людей в возрасте старше 50 лет с хроническими заболеваниями, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства.

Также с этой даты дополнительную вакцинацию после получения двух доз вакцины Moderna смогут пройти лица старше 65 лет, клиенты центров социального ухода и работающиt в системе здравоохранения.

А еще?

С 15 ноября планируется расширить ревакцинацию, предоставив такую возможность всем жителям старше 50 лет, а также людям старше 18 лет с хроническими заболеваниями, вызывающими высокий риск заболевания Covid-19.

Эта возможность также будет предоставлена лицам старше 18 лет, занимающихся другими видами деятельности с повышенным риском, которые имеют длительный контакт с зараженными Covid-19 и невакцинированными от этого заболевания людьми.


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