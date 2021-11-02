С четверга начнется дополнительная вакцинация некоторых людей старше 50

Также с этой даты дополнительную вакцинацию после получения двух доз вакцины Moderna смогут пройти лица старше 65 лет, клиенты центров социального ухода и работающиt в системе здравоохранения.

А еще?

С 15 ноября планируется расширить ревакцинацию, предоставив такую возможность всем жителям старше 50 лет, а также людям старше 18 лет с хроническими заболеваниями, вызывающими высокий риск заболевания Covid-19.