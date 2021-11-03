Дело Магнитского: Госполиция конфисковала имущество стоимостью 250 000 евро

Весной сообщалось, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции в ходе расследования так называемого "дела Магнитского" конфисковало активы - недвижимость, стоимость которой примерно 230 000 евро. В ходе расследования было констатировано, что иностранные граждане приобретали эксклюзивную недвижимость в Латвии, используя незаконно нажитые средства.

Продолжая исследование по уголовному процессу, управление конфисковало еще одну недвижимость в Риге. По оценкам, этот объект стоит около 250 000 евро. Он принадлежал партнеру лидера раскрытой в ходе расследования преступной группы.

Вклад Латвии, главным образом Госполиции, в борьбу с легализацией полученных незаконным путем средств, особенно в расследование этого дела, высоко оценил глава и соучредитель фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер:

"Это очень важно, что эти средства были найдены и арестованы в Латвии.

Из страны-убежища для легализации преступных доходов Латвия превращается в мощную систему, где полиция работает компетентно, расследуя отмывание денег, что приводит к серьезным последствиям для тех, кто связан с преступной деятельностью, раскрытой Сергеем Магнитским".

Госполиция напоминает, что до этого в ходе расследования было констатировано несколько эпизодов, в которых иностранные граждане в Латвии приобретали недвижимость в престижном рижском районе Тихого центра в обмен на вид на жительство. Когда эти активы были обнаружены, на них был немедленно наложен арест с целью выяснить условия их покупки и связь с легализацией средств, полученных преступным путем.

Также в ходе расследования обнаружен и доказан ряд действий по легализации полученных преступным путем средств. Установлено, что покупка недвижимости финансировалась офшорными фирмами, участвовавшими в отмывании денег, используя гражданско-правовые сделки и скрывая источники и владельцев нелегальных средств.

Полученные преступным путем деньги были переданы из российского банка в получавшую нелегальные средства компанию на Кипре, фактически контролируемую одним из лидеров преступной группировки. В ходе расследования были констатированы взаимосвязанные звенья цепи транзитных сделок по перемещению нелегальных средств, а также симулированные гражданско-правовые сделки, под прикрытием которых эти средства были переведены в Латвию. Таким образом, было пройдено несколько стран и средства были удалены от источника. Далее эти средства были использованы для покупки эксклюзивной недвижимости в Латвии.

Владельцы не смогли предоставить доказательства легального происхождения средств и прозрачности сделки по приобретению имущества.

В связи с этим после тщательного исследования происхождения средств собранные доказательства в целом не оставляли сомнений относительно связи арестованного имущества со схемой по отмыванию средств, полученных незаконным путем.

Подобные расследования проводятся и в других странах.