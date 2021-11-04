Пожилые люди стали вакцинироваться значительно чаще

На вопрос, не является ли текущее снижение доли первых инъекций по сравнению со второй дозой поводом для беспокойства, в отделе отметили, что в настоящее время приоритетом является первичная вакцинация против Covid-19 людей старше 60 лет.
Выросший в течение месяца показатель привитых первой дозой вакцины людей старших возрастных групп в отделе считают важным, поскольку он говорит об эффективности вовлечения в процесс вакцинации самоуправлений и семейных врачей.
Как сообщалось, уровень вакцинации против Covid-19 в Латвии на этой неделе существенно не отличается от прошлой недели, но доля людей, вакцинированных первой дозой, уменьшается с каждым днем, следует из расчетов, проведенных LЕТА на основании данных Национальной службы здравоохранения.
В понедельник прошлой недели 78,72% всех привившихся от Covid-19 были вакцинированы против этой болезни впервые. Затем их доля с каждым днем снижалась, такая же тенденция сохраняется на текущей неделе. По данным службы, из всех привитых во вторник 53,71% получили первую вакцину, остальные получили вторую дозу или дополнительную вакцину.