Пожилые люди стали вакцинироваться значительно чаще

На вопрос, не является ли текущее снижение доли первых инъекций по сравнению со второй дозой поводом для беспокойства, в отделе отметили, что в настоящее время приоритетом является первичная вакцинация против Covid-19 людей старше 60 лет.

Выросший в течение месяца показатель привитых первой дозой вакцины людей старших возрастных групп в отделе считают важным, поскольку он говорит об эффективности вовлечения в процесс вакцинации самоуправлений и семейных врачей.

Как сообщалось, уровень вакцинации против Covid-19 в Латвии на этой неделе существенно не отличается от прошлой недели, но доля людей, вакцинированных первой дозой, уменьшается с каждым днем, следует из расчетов, проведенных LЕТА на основании данных Национальной службы здравоохранения.