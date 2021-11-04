Индекс здоровья: 65% жителей оценивают свой образ жизни как здоровый

Еще 45% населения обычно стараются не превышать допустимые нормы алкоголя, 42% выпивают минимум 1,5-2 литров воды в сутки, а 40% стараются питаться здоровой пищей. Относительно меньшее количество респондентов - примерно треть - указали, что проходят регулярные профилактические медицинские осмотры, рекомендованные для людей определенного возраста. В свою очередь, чуть менее трети или 27% обычно регулярно, не реже двух раз в неделю, занимаются спортом.

Свой образ жизни в целом как здоровый чаще оценивают женщины (72%), чем мужчины мужчины (58%), при этом исследование отмечает также и различия между полами. Мужчинам чаще присущи такие вредные привычки, как курение и чрезмерное употребление алкоголя, в то время как у женщин в основном наблюдается склонность к излишествам в питании, например к чрезмерному потреблению сладостей или продуктов из белой муки.

"Исследование показывает, что все больше людей считают, что их образ жизни становится более здоровым, а самооценка за последние пять лет выросла на 9%. Положительно, что люди стараются вести здоровый образ жизни даже в условиях пандемии, поскольку он является одной из лучших мер профилактики от различных заболеваний. Следует помнить, что здоровый образ жизни не означает больших перемен сразу, следует начинать его постепенно, не пытаясь выйти за рамки своих возможностей. Путь к физическому и эмоциональному благополучию заключается в умеренности во всех аспектах -

в питании, физической активности и режиме сна.

Одновременно напоминаю, что здоровый образ жизни включает заботу о своем здоровье - своевременно консультироваться с врачом, в случае заболевания принимать все лекарства, рекомендованные врачом или фармацевтом, и проходить профилактические осмотры", - говорит Агнесе Ритене, фармацевт Mana Aptieka и руководитель Tukuma Centra aptieka.

Сокращается количество людей, употребляющих достаточно воды

Только 42% опрошенных жителей Латвии пьют достаточно воды (1,5-2 литра) в сутки. Среди тех, кто употребляет воду в больших количествах, - люди с высшим образованием (53%), с высокими доходами (50%) и женщины (46%). В свою очередь, реже всего рекомендуемую дневную дозу пьют респонденты с основным образованием (31%), мужчины (36%) и пожилые люди (37%).

Фармацевт Ритене указывает, что сейчас, когда погода все более холодает, особенно важно употреблять достаточное количество воды, потому что она обеспечивает не только нормальное функционирование организма и необходима для работы обмена веществ, но и жизненно важна для сохранения хорошего внешнего вида и настроение. "Зимой - мало солнца, люди чаще находятся в отапливаемых помещениях, что может вызвать так называемое зимнее обезвоживание, которое может остаться незамеченным, поскольку человек меньше потеет. Поэтому важно не забывать пить воду даже, когда нет жажды, и желательно - в чистом виде. Не следует выпивать сразу пол-литра воды за один прием,

рекомендуется делать это постепенно, например, выпивая стакан воды за час.

Если человек потеет, также следует не забывать о приеме дополнительной жидкости собрать лишнюю жидкость, чтобы восполнить израсходованные запасы воды".

Более половины респондентов имеют привычки нездорового питания

В течение трех лет на 7% (с 47% до 40%) уменьшилось количество людей, придерживающихся здорового питания. Женщины чаще (51%), чем мужчины (28%) пытаются сбалансировать меню и следить за количеством потребляемых калорий ежедневно. На вопрос о соблюдении различных рекомендаций о здоровом образе жизни 39% респондентов указали, что пытаются ограничить потребление сахара, 32% избегают употребления различных полуфабрикатов в пищу, а 32% ограничивают потребление соли в сутки.

Об исследовании