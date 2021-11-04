О вакцинации и ревакцинации по-русски: специалисты отвечают на вопросы жителей

Сегодня, 4 ноября, с 12:00 до 12:45 Отдел проекта вакцинации Национальной службы здоровья совместно с министерством здоровья на странице министерства в социальной сети Facebook организует очередную интерактивную дискуссию специалистов по вопросам вакцинации для русской аудитории.

Свои вопросы можно присылать заранее посредством мессенджера в Facebook в профиле министерства здоровья Латвии (Veselības ministrija), а также непосредственно во время дискуссии.

Как рассказала руководитель Отдела проекта вакцинации Эва Юхневича, у нас - жителей Латвии - есть всего месяц, чтобы достичь высоких показателей вакцинации и переломить ситуацию с Covid-19. "Особенно важно, чтобы вакцинировались люди старшего возраста. Нам всем нужно предпринять все усилия, чтобы наше старшее поколение до конца года было вакцинировано на 80-90%, чтобы мы могли вернуться к нормальной жизни", - рассказала Юхневича.