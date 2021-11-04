Чт, 4.11.2021
Мы устраняем все "странные" заградительные ленты и проблемы с безопасностью в торговых центрах Каспар Берзиньш, советник министра здравоохранения
Каспар Берзиньш, советник министра здравоохранения
1

О вакцинации и ревакцинации по-русски: специалисты отвечают на вопросы жителей

Пенсионеры. Иллюстративное фото ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сможет ли срочная вакцинация спасти Латвию от длительного режима ЧС, почему так важно вакцинироваться пожилым, кому и когда нужно делать дополнительную прививку?

Сегодня, 4 ноября, с 12:00 до 12:45 Отдел проекта вакцинации Национальной службы здоровья совместно с министерством здоровья на странице министерства в социальной сети Facebook организует очередную интерактивную дискуссию специалистов по вопросам вакцинации для русской аудитории.

На это раз на вопросы жителей Латвии ответят:

  • Инесе Михайлова, профессор Рижского университета им. П. Страдиня, иммунолог;
  • Ивета Юкшинска, эпидемиолог (Даугавпилс);
  • Айнис Дзалбс, семейный врач, член Государственного совета по иммунизации.

Вести беседу и задавать вопросы экспертам будет журналист ЛР4 Марина Талапина

Свои вопросы можно присылать заранее посредством мессенджера в Facebook в профиле министерства здоровья Латвии (Veselības ministrija), а также непосредственно во время дискуссии.

1

Как рассказала руководитель Отдела проекта вакцинации Эва Юхневича, у нас - жителей Латвии - есть всего месяц, чтобы достичь высоких показателей вакцинации и переломить ситуацию с Covid-19. "Особенно важно, чтобы вакцинировались люди старшего возраста. Нам всем нужно предпринять все усилия, чтобы наше старшее поколение до конца года было вакцинировано на 80-90%, чтобы мы могли вернуться к нормальной жизни", - рассказала Юхневича.

Эта дискуссия предназначена для тех, кому нужна дополнительная информация, чтобы принять решение вакцинироваться самим или уговорить своих родителей, бабушек и дедушек сделать прививку от Covid-19.


НАВЕРХ
Back