В Эстонии возраст сексуального согласия повысили до 16 лет

Цель законопроекта - защитить детей от сексуального насилия со стороны взрослых. В то же время, важно, чтобы детей и подростков не наказывали за добровольные сексуальные связи друг с другом.

Возраст сексуального самоопределения предлагается поднять с 14 до 16 лет. Сейчас, согласно пенитенциарному кодексу, возраст сексуального самоопределения наступает в Эстонии в 14 лет, что значит, что сексуальная связь совершеннолетнего с ребенком в возрасте до 14 лет является для совершеннолетнего наказуемым преступлением сексуального характера.

"Ромео и Джульетта"

Кроме того, законопроект предусматривает внесение так называемой оговорки "Ромео и Джульетта", которая допускает сексуальные связи между молодым совершеннолетним и подростком 14-15 лет, если разница в возрасте между ними составляет не более пяти лет. Например, разрешены сексуальные связи по взаимному согласию между 14-летними и 19-летними или 15-летними и 20-летними.

Также меняются возрастные рамки того, что касается неконтактных преступлений, чтобы исключить наказания за обращение с порнографическим материалом, созданным в рамках добровольных и не выходящих за возрастные рамки отношений. Для этого в составы преступлений включат исключающие вину обстоятельства и также разницу в возрасте до 5 лет.

Вносится и поправка в Закон о семье, аннулирующая возраст вступления в брак несовершеннолетних в порядке исключения. Согласно действующему закону о семье, лицо в возрасте от 15 лет может вступить в брак, если суд расширил его дееспособность на совершение действий, необходимых для вступления в брак, а также осуществления связанных с браком прав и обязанностей.