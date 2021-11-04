Теперь официально: работодатель будет иметь право увольнять непривитых сотрудников

Сотрудник может быть уволен, если вакцинация не будет проведена в течение как минимум трех месяцев после отстранения. Сотруднику, который не был вакцинирован от Covid-19, в случае увольнения будет выплачена компенсация в размере месячной зарплаты.

Ранее правительство решило с 11 октября на три месяца объявить в стране режим чрезвычайной ситуации, который подразумевает ограничения для увеличения охвата вакцинацией. Особое внимание уделяется удаленной работе и обязанности сделать прививку для тех, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях.

Закон о контроле за распространением инфекции Covid-19 гласит, что работодатель будет иметь право немедленно освободить сотрудника от выполнения рабочих обязанностей, если у него не будет действующего сертификата о вакцинации против Covid-19 или свидетельства о выздоровлении от этого заболевания.

Министерство юстиции указывает, что если сотрудник не получил сертификат о вакцинации против Covid-19 или свидетельство о выздоровлении, необходимые для выполнения рабочих обязанностей, это является достаточным основанием считать, что этот человек не соответствует своей должности.

Установлено, что если работодатель не может перевести работника на другую подходящую работу или должность либо обеспечить выполнение работником своих обязанностей дистанционно из-за требований нормативных актов или по другим объективным причинам, работодатель имеет право до момента, когда работник получит сертификат о вакцинации или выздоровлении, освободить его от рабочих обязанностей или установить время "простоя" по вине сотрудника без оплаты за время отстранения от работы или простоя.

Работодатель, за исключением работодателя в госадминистрации, имеет право удерживать заработную плату за этот период.

Если после максимально возможного периода отстранения (три месяца) или простоя, по вине сотрудника продолжавшегося более трех месяцев, работник без уважительной объективной причины не получит сертификат, работодатель будет иметь право прекратить с ним рабочие отношения, выплатив ему пособие в размере одной месячной зарплаты.

В закон также принято включить предложение министра здравоохранения Даниэля Павлютса о том, что ковид-сертификаты могут быть приостановлены, отозваны и продлены.