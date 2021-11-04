От Covid-19 привито 94% работников мест заключения и 57% заключенных

На сегодняшний день охват заключенных вакцинацией достиг 57%. Вакцинацию заключенных проводит тюремный медицинский персонал. Вакцина делается заключенным, которые согласились пройти вакцинацию.

В IeVP отмечают, что вакцинация как сотрудников, так и заключенных особенно важна, поскольку тюрьмы представляют собой зону значительного риска распространения инфекции Covid-19.

В целях снижения риска распространения Covid-19 во всех тюрьмах проводится плановое тестирование заключенных, идентификация контактных лиц и приняты строгие меры эпидемиологической безопасности.

В настоящее время карантин объявлен в Рижской центральной тюрьме, Ильгюциемской тюрьме, Олайнской и Валмиерской тюрьмах.