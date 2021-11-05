Война нервов. Аналитики о стягивании войск России к границе с Украиной

О нахождении крупного военного контингента в районе российско-украинской границы в среду, 3 ноября, на форуме по вопросам безопасности Aspen сообщил и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. "Что это значит? Мы еще не знаем, преждевременно говорить", - отметил он. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, пояснил, что "Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым". В то же время в МИД РФ заявили, что сообщения СМИ о стягивании войск к границе с Украиной, "не соответствуют действительности". Следует ли ожидать нового витка эскалации? DW расспросила западных обозревателей.

"Туман неизвестности" вокруг активности войск РФ

В последние недели на фоне стагнирующего дипломатического процесса по урегулированию кризиса в Донбассе ситуация на востоке Украины заметно обострилась. Так, в течение сентября и октября как со стороны официального Киева, так и от представителей пророссийских сепаратистских образований звучали взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Глен Грант ФОТО: Частный архив

В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая также оказалась в центре внимания после непродолжительного блокирования ее работы в Донецке, подтвердили, что количество обстрелов по сравнению с августом в первые недели сентября увеличилось на треть. Очередное обострение наметилось к концу октября - после применения ВС Украины купленного у Турции ударного дрона Bayraktar для уничтожения гаубицы сил "ДНР". Между тем минские соглашения запрещают использование дронов сторонами конфликта. В МИДе ФРГ выразили тогда обеспокоенность.

По мнению британского отставного подполковника, в прошлом советника Минобороны Украины Глена Гранта, развивающаяся в последние недели ситуация отличается от эскалации, имевшей место в апреле нынешнего года. Если весной это были маневры, говорит Грант, то сейчас Россия, пользуясь военной терминологией, напускает "туман неизвестности" вокруг ее дальнейших тактических планов. "В прошлый раз точно речь шла о проверке реакции Украины и идентификации ее возможных слабых мест, проверке логистики. Сегодня же, пока мы не увидим конкретных действий, трудно судить о том, является ли концентрация войск частью крупного плана или очередными маневрами", - отметил он в разговоре с DW.

Политико-дипломатический аспект

В свою очередь, эксперт Бельгийского королевского института международных отношений (EGMONT), в прошлом глава представительства Еврокомиссии в России Марк Франко обращает особое внимание на политико-дипломатический аспект. Франко напомнил о недавнем обмене дипломатическими "шпильками" между Россией и НАТО - закрытии представительства РФ при штаб-квартире НАТО в Брюсселе и бюро НАТО в Москве, а также ряде заявлений российских политиков, недовольных сближением Украины с НАТО.

Дмитрий Медведев ФОТО: Sergei Karpukhin/TASS