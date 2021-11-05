Covid-19: В больнице Страдиня на помощь врачам пришли 30 волонтеров

Преимущественно на добровольную работу в больнице заявки подали люди из Риги, но были и отдельные люди из Резекне и Лиепаи. Все добровольцы имеют ковид-сертификаты.

В данный момент договор о сотрудничестве между Латвийским объединением самаритян и больницей заключен только в Риге, однако такие договора могут быть заключены и в других городах.

В настоящее время объединение обучает работников по вопросам вакцинации, в том числе наиболее распространенным мифам, чтобы с полученными знаниями волонтеры шли к пожилым людям, побуждая их сделать прививку от Covid-19.

Напомним, в начале ноября больница Страдиня заключила договор о привлечении добровольцев на работу для заботы о пациентах с Covid-19.

Волонтеры будут оказывать психоэмоциональную и практическую помощь пациентам с Covid-19, находящимся на стационарном лечении, а также выполнять вспомогательную работу - поворачивать пациентов, кормить их, перестилать кровати, помогать в передвижении.