Приближается мороз: водителям напоминают о необходимости поставить зимнюю резину

Наблюдения Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии свидетельствуют, что температура, вызывающая образование льда, в ноябре не редкость.

Ежегодно в течение последних четырех лет во второй половине ноября были дни, когда температура воздуха опускалась ниже нуля, что также означает условия вождения с повышенным риском.

За последние годы несколько раз фиксировалась ситуация, когда с выпадением первого снега количество ДТП удваивалось. Так произошло 23 ноября прошлого года, когда выпал первый снег, и незабываемым был день 27 ноября 2018 года, который стал большим "сюрпризом" для латвийских автомобилистов – по всей Латвии шел снег и условия движения внезапно ухудшились.

Статистика показывает, что в этот день было в 1,4 раза больше аварий, чем в среднем в другое время, а изменение погодных условий нанесло латвийским автомобилистам незапланированные убытки в размере не менее 500 000 евро.

"Конечно, страховка хоть частично защищает водителя от финансовых потерь, но профилактика более важна. Не то чтобы зима удивила бы нас как великое чудо, она повторяется каждый год, только у самих людей нет желания учиться на своих ошибках. С другой стороны, глядя на статистику заявлений о возмещении КАСКО, было бы даже полезно пересмотреть правовую норму и определить обязательное использование зимних шин уже с 15 ноября", – предлагает Кристапс Лиециниекс.

Если откладывать замену летних шин на зимние, возможно, придется стоять в длинных очередях вместе с другими водителями, которые оставили это мероприятие на последнюю минуту. Поэтому во время локдауна, когда больше свободного времени и меньше дел, для которых нужно использовать автомобиль, самое время сменить шины. Кроме того, следует учитывать, что свои коррективы в планы жителей Латвии также вносит Covid-19, и водитель, отложивший замену шин на последний момент, может оказаться в ситуации, когда 1 декабря уже наступило, а мастер болеет.

Чтобы зимние шины выполняли свою задачу с честью: