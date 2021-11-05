Пт, 5.11.2021
Это меняет правила игры для самых незащищенных, которые вскоре смогут получить это ранее невиданное лекарство Саджид Джавид, министр здравоохранения Великобритании о новых противовирусных таблетках
Саджид Джавид, министр здравоохранения Великобритании о новых противовирусных таблетках

Российский дипломат найден мертвым у посольства РФ в Берлине

ФОТО: EPA/Scanpix

Российский дипломат был найден мертвым под окнами посольства РФ в Берлине, сообщает "Медуза" со ссылкой на Der Spiegel.

Несчастный случай произошел 19 октября.

Предполагается, что дипломат выпал из окна одного из верхних этажей посольства.

Тело погибшего было репатриировано на следующий день.

Погибшему было 35 лет, и он был вторым секретарем посольства с 2019 года. Der Spiegel пишет, что немецкая разведка считала его сотрудником ФСБ, который работал под дипломатическим прикрытием.

В публикации Der Spiegel имя погибшего не сообщается. Однако The Insider и Bellingcat, изучив открытые источники, сообщили, что его звали Кирилл Жало. Он был сыном начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.

В МИД Германии подтвердили факт гибели дипломата, отказавшись предоставлять подробности происшествия. Посольство РФ назвало произошедшее "несчастным случаем" и также воздержалось от дополнительных комментариев.


НАВЕРХ
Back