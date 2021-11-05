Российский дипломат найден мертвым у посольства РФ в Берлине

Несчастный случай произошел 19 октября.

Предполагается, что дипломат выпал из окна одного из верхних этажей посольства.

Тело погибшего было репатриировано на следующий день.

Погибшему было 35 лет, и он был вторым секретарем посольства с 2019 года. Der Spiegel пишет, что немецкая разведка считала его сотрудником ФСБ, который работал под дипломатическим прикрытием.

В публикации Der Spiegel имя погибшего не сообщается. Однако The Insider и Bellingcat, изучив открытые источники, сообщили, что его звали Кирилл Жало. Он был сыном начальника Управления по защите конституционного строя ФСБ генерал-лейтенанта Алексея Жало.