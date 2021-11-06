Видео ⟩ Персонализированный номер автомобиля: латвийцы просят проверить соответствие надписи законам

У одного из зрителей Bez Tabu возник ряд вопросов по поводу автомобиля, который регулярно можно видеть на маршруте Рига - Юрмала - Рига. На левой стороне номера вокруг символа EMOBILE1 нет привычных обозначений Латвии и Евросоюза на синем фоне. Неясно, легальны ли подобные номера и существуют ли исключения в законе?

Тем временем представитель CSDD Мартиньш Малмейстер указывает, что такой номерной знак, как и транспортное средство на фотографии, зарегистрирован в Эстонии. Следовательно, выдан он в Эстонии и соответствуют эстонским законам. Они позволяют небольшие отступления от нормы.

Другое дело, что этот автомобиль очень часто перемещается по латвийским дорогам и в регистре CSDD есть информация о неуплате дорожной пошлины за перемещение по Латвии.

"Возникает вопрос: кто водитель? В случае, если это латвиец, он должен уплатить дорожный налог, а если - эстонец, то, конечно же, платить не надо", - говорит представитель CSDD.