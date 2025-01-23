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Видео Программа: новая информация о трагической аварии в Цесисском крае

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Место аварии
Место аварии Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Программа Degpunktā сообщает новую информацию о произошедшей утром в четверг, 23 января, аварии в Цесисском крае на Видземском шоссе, где в результате столкновения трех автомобилей погибли два человека.

В 7:53 в Веселавской волости на 92-м километре автодороги произошло столкновение автомобилей Honda, Toyota и Nissan.

В результате происшествия погибли находившаяся в автомобиле Toyota женщина 1980 года рождения и гражданин Эстонии 1996 года рождения, находившийся в автомобиле Honda с эстонскими номерными знаками.

В распоряжении программы Degpunktā оказалась неофициальная информация, что водитель Honda, двигаясь в сторону столицы, вел машину на высокой скорости неустойчиво, неоднократно выезжая на встречную полосу.

Незадолго до трагического столкновения с упомянутыми транспортными средствами он повредил автомобиль Nissan, сбив боковое зеркало и поцарапав левую сторону машины.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, и ведется расследование обстоятельств аварии.

Смотрите подробнее в сюжете программы Degpunktā.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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