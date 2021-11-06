В Эстонии коронавирусом заразились 23 000 вакцинированных

"Мы видим, что вакцинация предотвратила еще более высокую заболеваемость и смертность. Для непривитых вероятность попасть в больницу, умереть во много раз больше",

Пруудель отметила, что по состоянию на 5 ноября в Эстонии 382 человека получили второй положительный результат теста на Covid-19 через 91-180 дней после первого положительного теста, и у 683 человек промежуток между положительными результатами теста был более 181 дня.