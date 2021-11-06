В Эстонии коронавирусом заразились 23 000 вакцинированных
В Эстонии 23 000, или около 3% из 766 406 вакцинированных двумя дозами человек, заразились коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель, пишет Rus.Postimees.
В Эстонии 23 000, или около 3% из 766 406 вакцинированных двумя дозами человек, заразились коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель, пишет Rus.Postimees.
- сказала Пруудель ERR.
Пруудель отметила, что по состоянию на 5 ноября в Эстонии 382 человека получили второй положительный результат теста на Covid-19 через 91-180 дней после первого положительного теста, и у 683 человек промежуток между положительными результатами теста был более 181 дня.
По состоянию на 4 ноября инфицировано 3210 человек, у которых курс вакцинации не завершен. Из переболевших одну дозу вакцины получили 57 143 человека.