Сб, 6.11.2021
Хотели подождать, наверное, до весны. Тогда посмотреть и вакцинироваться. Но вышло так, что мы заболели Юлия, вдова умершего от Covid-19
Юлия, вдова умершего от Covid-19

В Эстонии коронавирусом заразились 23 000 вакцинированных

Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 57,5 protsenti. ФОТО: Mihkel Maripuu

В Эстонии 23 000, или около 3% из 766 406 вакцинированных двумя дозами человек, заразились коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Департамента здоровья Кирси Пруудель, пишет Rus.Postimees.

"Мы видим, что вакцинация предотвратила еще более высокую заболеваемость и смертность. Для непривитых вероятность попасть в больницу, умереть во много раз больше",

- сказала Пруудель ERR.

Пруудель отметила, что по состоянию на 5 ноября в Эстонии 382 человека получили второй положительный результат теста на Covid-19 через 91-180 дней после первого положительного теста, и у 683 человек промежуток между положительными результатами теста был более 181 дня.

По состоянию на 4 ноября инфицировано 3210 человек, у которых курс вакцинации не завершен. Из переболевших одну дозу вакцины получили 57 143 человека.


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