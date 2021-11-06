Как долго в Китае будет действовать стратегия "нулевого Covid-19"?

Тем не менее, часть страны борется со вспышками вирусов больше, чем когда-либо.

"По моим личным расчетам, Китай не откроет свои границы еще год", - сказал Чен Дженнинг, профессор эпидемиологии Оксфордского университета.

Он отметил, что успех страны в борьбе со вспышкой Covid-19 получил общественную поддержку.

"Думаю, без дополнительных доз вакцины против Covid-19 и значительных изменений в вирусных вспышках шансы Китая на возобновление операций и отказ от стратегии "нулевого Covid-19" невелики", - сказал он.

По словам профессора Стэнфордского университета Джейсона Ван Ванга, еще одна причина остановить стратегию "нулевого Covid-19" - система здравоохранения.

"Во многих городах доступ к медицинской помощи уже затруднен. Небольшое увеличение числа инфицированных может истощить возможности больниц, а это может привести к социальным волнениям", - сказал он.

Как сообщалось, китайские власти в конце октября отменили сотни рейсов, закрыли школы и провели массовые тестирования в попытках остановить новую вспышку Covid-19, связанную с группой туристов.

Пекин продолжает последовательно проводить стратегию "нулевого Covid-19" с жестким пограничным контролем и локдаунами, в то время как другие страны постепенно работают над ослаблением ограничений.

Внутренние вспышки в значительной степени искоренены, но новые случаи Covid-19 регистрировались в Китае в течение пяти дней подряд, в основном в северных и северо-западных регионах, и власти решили усилить контроль.

В некоторых регионах, включая Ланьчжоу, город с населением четыре миллиона человек, местным жителям рекомендуется покидать свои дома только в случае крайней необходимости.