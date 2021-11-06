Самоуправления-"рекордсмены" по заболеваемости Covid-19 за последние сутки

Общее число инфицированных в столице за последние две недели впервые с 25 октября упало ниже 10 000 человек.

В Риге было диагностировано 497 новых случаев, кумулятивное количество в столице за 14 дней сократилось до 9623 человек.

В Даугавпилсе было выявлено 148 новых случаев заражения, за две недели число заболевших снизилось до 2 474.

101 новый пациент был обнаружен в Лиепае, 62 в Бауском районе, 57 в Огрском и Валмиерском районах, 53 в Екабилсском районе, 46 в Елгавском и Цесисском районах, 43 в Юрмале, 41 в Вентспилсе. Новых заболевших не было обнаружено только в небольшом Вараклянском крае.

Наибольшее количество заболевших за последние две недели в Риге - 9623, Даугавпилсе - 2474, Лиепае - 1317, Екабпилсском районе - 867, Елгаве - 743, Валмиерском районе - 733, Бауском районе - 712, Огрском районе - 689, Вентспилсе - 675, и в Цесисском районе - 644 человека.

Расчеты LETA показывают, что 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии в настоящее время составляет 1597,7 случаев.

В 16 муниципальных образованиях этот показатель выше, в том числе в трех он превышен на 50%.

Самый высокий уровень заболеваемости на 100 000 жителей в Даугавпилсе, Краславском, Саласпилсском, Екабпилсском и Аугшдаугавском районах, Вентспилсе, Лиепае, Прейльском крае, Резекне, Кулдигском, Баускском, Кекавском, Вентспилском, Сигулдском и Ливанском краях.

Уровень заболеваемости за 14 дней на 100 000 жителей является теоретическим показателем, позволяющим сравнивать уровень заболеваемости в районах с разным населением, и который не указывает на конкретное количество новых случаев заболевания.

Из числа инфицированных, выявленных за последние сутки, 352 человека - в возрасте от 30 до 39 лет, 297 - от 40 до 49 лет, 285 - от 50 до 59 лет, в других возрастных группах заболевших меньше.