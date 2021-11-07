Обследование по СМС: как работают семейные врачи в регионах во время пандемии

Говоря о принципах, применяемых при лечении больных коронавирусом на дому, опрошенных LTV семейные врачи ссылались на рекомендации, вышедшие в прошлом декабре. Их разработали Латвийская ассоциация семейных врачей в сотрудничестве с Рижским университетом Страдиня и инфектологами. В них советую обследовать людей при личной встрече.

Семейные врачи своих пациентов обследуют разными способами - с помощью текстовых сообщений и звонков в WhatsApp. Это, конечно, не может заменить консультации при встрече.

"Если мне кажется, что состояние пациента резко ухудшается, все, что я могу - позвонить 113", -

указывает на свои ограниченные возможности семейный врач Марис Натра в Валке.

Заболевшему Covid-19 в Латвии практически невозможно попасть на встречу к семейному врачу.

Тем временем Минздрав указывает, что даже зараженному пациенту, при обоснованной необходимости, нельзя отказывать в уходе. Например, врач или медсестра могут отправиться к пациенту на визит.

Врачи также встречаются с проблемой, что есть необходимость отправить пациента на различные анализы, чтобы лучше понять состояние здоровья больного. Доступность анализов бывает разной.

Врачи признают, что все зависит и от заинтересованности самого врача, и от доступности услуг в регионе проживания его пациентов.

Марис Натра из Валки поясняет, что анализы сделать сложно, но рентген можно сделать по необходимости. Рентген может помочь быстрее установить диагноз и продолжить лечение в домашних условиях, избежав госпитализации.