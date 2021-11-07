Вс, 7.11.2021
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Даце Жентиня, глава "ковидного" отделения
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"Мы должны спасти жизнь Саакашвили": протестующие собрались у тюрьмы в Тбилиси

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

Тысячи человек в субботу, 6 октября, участвовали в протестах в Грузии около тюрьмы Рустави. В ней содержится бывший президент Михаил Саакашвили, который уже дольше месяца продолжает голодовку.

Размахивая флагами Грузии и выкрикивая имя Саакашвили, протестующие требовали перевести экс-президента, чье состояние здоровья ухудшается, в частную клинику. 

"Мы должны спасти жизнь Саакашвили", - сообщил лидер крупнейшей оппозиционной партии Грузии Ника Мелиа.

"Мы даем правительству 24 часа на перевод Саакашвили в частную клинику. Если это требование не будет выполнено, вся Грузия в понедельник соберется на площади Свободы в Тбилиси",

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- сказал политик.

В сообщении, распространенном Саакашвили через своих адвокатов, бывший президент указывает, что его состояние здоровья существенно ухудшилось. Врачи заявляют, что его здоровье в опасности. Однако Минздрав Грузии отклонил просьбу о его переводе в частную клинику.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили переведут в тюремную клинику, "если будет необходимо". Тем временем омбудсмен Грузии отметил, что это не будет соответствовать критериям медицинской госпитализации.

Гарибашвили незадолго до этого вызвал потрясение в обществе своими заявлениями о том, что Саакашвили пришлось задержать потому, что он отказывается покинуть политику, а также, что у Саакашвили есть "право на самоубийство".


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