Назвала школьницу проституткой: дежурная понесет административное наказание

Летом 2020 года Государственная инспекция по защите прав детей оформила протокол об административном правонарушении по поводу того, что осенью 2019 года женщина при исполнении обязанностей дежурной в государственном общежитии проявила эмоциональное насилие к ученице, назвав девочку проституткой.

Инспекция рассмотрела дело и приняла решение вынести предупреждение за административное правонарушение. Была подана жалоба, но руководство инспекции оставило решение в силе.

Инспекция оценила содержащиеся в деле доказательства - заявление несовершеннолетней девушки и объяснительные замешанных в деле сторон - и пришла к выводу, что нет оснований не доверять информации о том, что женщина назвала подростка проституткой.

"Инспекция признает, что действия, в которых лицо назвало девушку проституткой, когда та хотела сходить за зарядкой, стоит расценивать как умышленные действия",

- сказано в заключении.

С учетом материалов дела, а также определения слова "проституция" в правилах "Об ограничении проституции", по мнению инспекции, такое обращение к ребенку является унижением ребенка и оскорблением достоинства человека.

Дежурная подала в суд жалобу на решение инспекции. В жалобе высказана просьба отменить решение и прекратить административный процесс.

В жалобе упомянуто несколько аргументов. Один из аргументов таков: из материалов дела известно, что инспекция провела беседы с учащимися и из протокола следует, что одна из учениц сказала, что дежурная назвала девочку "шлюхой или проституткой" из-за того, что та проводила время в комнате с друзьями и прилегла к ним на колени, так как некуда было сесть. В то же время из материалов дела известно, что, согласно выводам инспекции, дежурная назвала девочку проституткой из-за того, что она пошла за зарядкой.

Дежурная также не понимает, почему инспекция разговаривала именно с девочками, которые замешаны в нарушениях правил вместе с оскорбленной школьницей.

Дежурная заявила, что решения инспекции не имеют основания, а сделанные выводы - ошибочны. По мнению женщины, в решение включены личные мысли чиновников и субъективные выводы, дело не рассмотрено качественно и объективно.

В заключении суда сказано, что девушка подтвердила, что дежурная назвала ее проституткой. Это случилось один раз в комнате общежития.

Девушка пояснила, что в тот момент почувствовала себя униженной и ее достоинство было задето. Она не знала и не понимала, почему дежурная назвала ее так.

В тот момент с ней были другие подростки.

В связи с полученными доказательствами суд признал, что на основании материалов дела и свидетельств факт высказывания дежурной и высказанного оскорбления доказан.