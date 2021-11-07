Вс, 7.11.2021
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Назвала школьницу проституткой: дежурная понесет административное наказание

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Земгальский районный суд сегодня оставил в силе административное наказание в виде предупреждения дежурной в общежитии для старшеклассников, назвавшей ученицу проституткой, свидетельствует публично доступное постановление суда.

Летом 2020 года Государственная инспекция по защите прав детей оформила протокол об административном правонарушении по поводу того, что осенью 2019 года женщина при исполнении обязанностей дежурной в государственном общежитии проявила эмоциональное насилие к ученице, назвав девочку проституткой.

Инспекция рассмотрела дело и приняла решение вынести предупреждение за административное правонарушение. Была подана жалоба, но руководство инспекции оставило решение в силе.

Инспекция оценила содержащиеся в деле доказательства - заявление несовершеннолетней девушки и объяснительные замешанных в деле сторон - и пришла к выводу, что нет оснований не доверять информации о том, что женщина назвала подростка проституткой.

"Инспекция признает, что действия, в которых лицо назвало девушку проституткой, когда та хотела сходить за зарядкой, стоит расценивать как умышленные действия",

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- сказано в заключении.

С учетом материалов дела, а также определения слова "проституция" в правилах "Об ограничении проституции", по мнению инспекции, такое обращение к ребенку является унижением ребенка и оскорблением достоинства человека.

Дежурная подала в суд жалобу на решение инспекции. В жалобе высказана просьба отменить решение и прекратить административный процесс.

В жалобе упомянуто несколько аргументов. Один из аргументов таков: из материалов дела известно, что инспекция провела беседы с учащимися и из протокола следует, что одна из учениц сказала, что дежурная назвала девочку "шлюхой или проституткой" из-за того, что та проводила время в комнате с друзьями и прилегла к ним на колени, так как некуда было сесть. В то же время из материалов дела известно, что, согласно выводам инспекции, дежурная назвала девочку проституткой из-за того, что она пошла за зарядкой.

Дежурная также не понимает, почему инспекция разговаривала именно с девочками, которые замешаны в нарушениях правил вместе с оскорбленной школьницей.

Дежурная заявила, что решения инспекции не имеют основания, а сделанные выводы - ошибочны. По мнению женщины, в решение включены личные мысли чиновников и субъективные выводы, дело не рассмотрено качественно и объективно. 

В заключении суда сказано, что девушка подтвердила, что дежурная назвала ее проституткой. Это случилось один раз в комнате общежития.

Девушка пояснила, что в тот момент почувствовала себя униженной и ее достоинство было задето. Она не знала и не понимала, почему дежурная назвала ее так.

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В тот момент с ней были другие подростки.

В связи с полученными доказательствами суд признал, что на основании материалов дела и свидетельств факт высказывания дежурной и высказанного оскорбления доказан.

Суд признал, что доказательства свидетельствуют о том, что поступок дежурной задел достоинство ребенка и вызвал негативные эмоции - обиду и унижение, таким образом навредив ее эмоциональному здоровью. По мнению суда, в рамках Закона о защите прав детей это является эмоциональным насилием.


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