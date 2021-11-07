Публичное вскрытие завещавшего тело науке ветерана: жена узнала об этом из новостей

Скончавшийся в возрасте 98 лет Дэвид Сондерс действительно завещал свое тело науке. Об этом рассказала вдова ветерана, Элси Сондерс. Однако, узнав о публичном вскрытии из новостного сюжета, Элси была удивлена. По ее словам, разрешения на такое мероприятие она не давала.
Элси подписала соглашение с частной лабораторией Med Ed Labs вскоре после смерти Дэвида. Ветеран умер в августе от Covid-19, и из-за этого женщина не могла передать его тело в университет штата Луизиана. В похоронном бюро ей предложили обратиться в частную лабораторию. Сондерс передала тело мужа Med Ed Labs и подписала необходимые бумаги.
Элси не сообщили, что тело мужа может быть использовано в публичном вскрытии или передано другим организациям. Мероприятие, в ходе которого тело Дэвида было вскрыто на глазах у общественности, задумывалось как обучающее. Среди гостей было много медиков, анатомов и студентов медицины.
Руководство проводившей публичное вскрытие компании Death Science принесло извинения за инцидент. В свою очередь в Med Ed Labs настаивают на том, что нарушений нет, так как супруга ветерана подписала необходимые документы о пожертвовании тела. Полиция Портленда не видит в происшествии состава преступления, так как формально законы не были нарушены.