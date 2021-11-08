Телефон цвета звездного неба

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Удивительно легкий

Телефон в ладонях вызывает приятные ощущения как за счет отделки, так и за счет размеров. Его толщина составляет всего 7,77 миллиметра, и он кажется легче, чем 175 граммов, указанных в техническом описании. Возможно, это можно объяснить отличным балансом. Несмотря на то, что блок камеры большой и выступает наружу, его верхняя часть недостаточно тяжелая, чтобы тянуть устройство за пределы ладони.

Несмотря на компактность, устройство оснащено большим 6,57-дюймовым OLED-дисплеем, способным отображать 1,07 миллиарда тонов. Изгиб краев - важное преимущество такой большой вместимости экрана. Huawei использует это решение несколько лет, и компания продвинулась настолько далеко, что экран не реагирует на случайные прикосновения к его краям. Стоит отметить, что экран не только насыщен цветами, но и обеспечивает частоту обновления 120 Гц. Так что любители компьютерных игр могут кататься на гоночной машине, бегать по лесу и выполнять миссии в приключенческих играх.

Устройство для видеоблогеров

Возвращаясь к камере, нужно выделить 1/1,56-дюймовый сенсор изображения основной камеры и фильтр цветов RYYB. Huawei указывает, что повышенный фокус на желтом свете позволяет камере собирать на 40 процентов больше света, чем может стандартный датчик RGGB. На самом деле улучшения более заметны на панорамных изображениях, сделанных в сумерках. На фотографиях хорошо смотрятся здания ночного города, но снимки, сделанные в полной темноте, довольно темные. В любом случае Huawei P40 и даже P30 способны собирать больше света и создавать более качественное изображение в полной темноте.

Nova 9 может стать привлекательным телефоном для создателей контента в социальных сетях, поскольку у него есть специальный влоговый режим. Он включает в себя ряд функций, которые делают видеоконтент более интересным. К ним относятся одновременная съемка передней и задней камерами и отображение снятого материала с обоих объективов на экране один под другим или рядом друг с другом, в зависимости от направления, в котором держится устройство. Другая функция показывает кадры с фронтальной камеры в меньшем окне в углу. Также можно создавать два видео одновременно с помощью задней камеры - широкоугольная непрерывно снимает крупным планом, а другая позволяет увеличить выбранный объект до шести раз. Очень приятно, что эти эффекты можно менять во время съемок, и они плавно переключаются, создавая однородный материал. Максимальное разрешение влогового режима - Full HD.

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4K с обеими камерами

В обычном режиме видео и задняя, ​​и передняя камера 32 МП могут снимать в разрешении 4K и, таким образом, создавать высококачественный материал. Также заслуживает внимания система стабилизации изображения, которая умело убирает дрожание устройства при съемке на ходу. На записи видно лишь небольшое колебание.

Как принято в телефонах Huawei, большая часть работы выполняется алгоритмами искусственного интеллекта. Они рекомендуют наиболее подходящий режим, корректируют настройки и корректируют лицо в специальном режиме красоты. О работе последнего должен судить каждый сам. Один любит сглаженные морщинки и более бледную кожу, другой хочет видеть себя максимально естественным. Оба варианта возможны, если выбран соответствующий режим.

Емкость аккумулятора в легком телефоне соответствует современному веку - 4300 мАч, и этого достаточно для круглосуточной работы телефона. При непрерывном воспроизведении видео с частотой обновления 60 Гц батареи хватило примерно на 10 часов. При активации высокой интенсивности 120 Гц батарея разряжается за 6-7 часов. Когда запасы заканчиваются, кабель для быстрой зарядки 66 Вт полностью заряжает устройство всего за 38 минут или за обычный обеденный перерыв. Жаль, что nova 9 не поддерживает удобную беспроводную зарядку, которая становится все более распространенной и теперь также встречается в автомобилях.

В целом, Huawei nova 9 - убедительно функциональный и изящный телефон среднего класса, который понравится особенно влогерам и ценителям эстетики. У него хорошие камеры со специальным влоговым режимом, качественный OLED-дисплей, для которого Huawei предлагает 12 месяцев защиты или бесплатный ремонт, и очень быстрая зарядка батареи. Учитывая цену - 499 евро, можно легко оправдать даже отсутствие беспроводной зарядки и отсутствие модуля 5G.