Стало известно, сколько людей повторно инфицировались Covid-19

Из них 1036 были невакцинированы, 91 вакцинирован частично и 138 вакцинированы полностью.

Минздрав ответил на вопросы парламентариев Юлии Степаненко, Мариса Можвилло, Карины Спруде, Любови Швецовой и Рамоны Петравичи.

Как пояснили в Минздраве, согласно определению Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, повторное инфицирование - ситуация, когда человек получает второй положительный результат теста на Covid-19 через 60 или более дней после первого.

По словам официальных лиц, количество людей, повторно инфицированных SARS CoV-2, значительно выше, чем количество зарегистрированных, поскольку не все инфицированные прошли тестирование во время первого или второго эпизода инфекции, особенно при отсутствии признаков заболевания, сказано в ответе депутатам.

Как пояснили в Минздраве, повторному заражению способствует распространение новых вариантов SARS-CoV-2.

За этот же период, до 29 октября этого года, инфекция Covid-19 была подтверждена методом ПЦР у 214 460 человек.