Вс, 7.11.2021
Ушаков в ответе за то беззаконие, которое мы видим в Рижской думе Сандра Калниете, депутат Европарламента
Сандра Калниете, депутат Европарламента
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О чем молчит Минздрав. Подготовка больниц к Covid-19 запаздывает почти на год

Ilustratīvs foto. ФОТО: Shutterstock

С тех пор, как количество пациентов с Covid-19 в больницах превышает 1500, больше практически не звучат еще недавно популярные утверждения, что практически единственной проблемой, препятствующей созданию дополнительных больничных коек для этих пациентов, была нехватка человеческих ресурсов.

Больницы испытывают постоянно растущие потребности в оборудовании и медицинских устройствах. Инфраструктура подачи кислорода также нуждается в улучшении. Кроме того, ряд больниц еще не завершили заранее запланированные приготовления из много упомянутых в публичном пространстве 86 миллионов евро, что затрудняет доступ к ресурсам, выяснила программа LTV De Facto.

На грани возможностей лечения пациентов с Covid-19 больницы балансировали уже несколько недель. Даугавпилсская региональная больница ежедневно принимает около 240 пациентов, иногда почти 260, что является максимальным пределом для стационара. Больше пациентов только в Рижской Восточной больнице. В связи с быстрым наплывом пациентов с Covid-19 несколько раз случались кризисные моменты - один раз с койками помогла Краславская больница.

В рамках подготовки к вспышке Covid-19 уже были установлены дополнительные койки и оборудование, но этого оказалось недостаточно.

В эту волну в Даугавпилсской больнице в два раза больше пациентов с Covid-19, чем в предыдущую. Глава больницы Григорий Семенов рассказывает: "Совсем недавно нам привезли 36 коек со складов Службы скорой медицинской помощи. Конечно, это устаревшие кровати, которые университетские больницы собирались списать, но если сравнить их с кроватями, на которые нам уже приходилось класть пациентов и на которых, наверное, никто не захотел бы лежать, это, конечно, бонус".

Из 86 миллионов, выделенных государством в этом году на увеличение пропускной способности больниц, Даугавпилсская больница получила чуть более миллиона евро на койки и оборудование. Львиная доля была предназначена для крупных больниц в Риге, которые перестраивали здания, чтобы разделить потоки пациентов. Из областных больниц больше всего - около пяти миллионов евро - получила Екабпилсская. В настоящее время она обслуживает от 50 до 60 пациентов с Covid-19 в день.

Однако даже большие средства помогают не сразу. Новые отделения интенсивной терапии все еще находятся в стадии строительства и будут готовы в декабре, хотя кульминация этой волны Covid-19 уже наступила. "Если совсем честно, то мы не знаем, как будет через год. Сейчас кажется, что хуже уже некуда, но в прошлую волну мы думали точно так же", - говорит член правления Екабпилсской больницы Ренар Путниньш.

Незаконченный ремонт не значит, что пациенты не принимаются. Поначалу казалось, что шесть пациентов - это уже много, но сейчас их число увеличилось в десять раз. Предоставляется и интенсивная терапия, но в менее подходящих условиях. "На данный момент (2 ноября) у нас запланировано семь реанимационных коек, а реально их десять. Мы уже работаем сверх этой нормы", - поясняет Путниньш.

Глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, в свою очередь, говорит: "Вся эта адаптируемая сейчас инфраструктура практически непригодна для использования. У нас есть больницы, где меньше возможностей увеличить количество коек только потому, что идет ремонт, например, Юрмальская или Добельская больница", - поясняет она.

О чем молчит Минздрав?

В Минздраве, объясняя правительству, куда были отправлены инвестиции по Covid-19, пока не подчеркивают, что на самом деле подготовка вообще не завершена. Самая большая неизрасходованная сумма из 86 миллионов выделенных средств направлена ​​на инвестиции, а именно на переоборудование отделений и зданий. Однако не везде завершены закупка и оснащение коек.

Индра Дрейка, государственный секретарь Министерства здравоохранения, отмечает: "Закупка коек и оборудования должна быть завершена до конца этого года. Есть закупки, которые не удалось реализовать еще весной, когда они были актуальны. Потому что просто этого оборудования не было в наличии. Мы должны принять, что рынок един во всем мире. (...) Очень многие страны, вероятно, делают то же, что и мы, чтобы адаптироваться к следующим ковид-кризисам".

Тем временем поступают уже новые финансовые запросы с целью подготовиться к тому, что ранее не планировалось. А именно госпитализация более 2000 и 3000 пациентов с Covid-19. По оценке Минздрава,

из госбюджета потребуется шесть с половиной миллионов евро.

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Расчеты меняются к каждому заседанию правительства, и пока трудно составить четкую картину. "Темп был действительно очень быстрым, мы были готовы к такому, но это заставило нас понять, что у нас должен быть план на то, что произойдет дальше. И мы поставили эту цель. Мы также надеемся, что этот план по койкам нам уже не придется расширять", - добавляет госсекретарь Минздрава.

Латвийские больницы также ждут дополнительных средств из-за рубежа, которые уже частично были выплачены в первую неделю ноября. Позже их придется вернуть. В больницах говорят, что это также более рационально, чем покупать оборудование, которое после вспышки придется списывать. Однако прежде было необходимо принять решение о снижении качества медицинской помощи за счет персонала. Минздрав пока не собирается запрашивать у других стран медиков. Для того, чтобы было кому работать с пациентами в куда большем количестве и с предоставлением дополнительных медицинских устройств, были снижены требования к качеству, т. е. увеличено количество пациентов, которые будут обслуживаться одним врачом или медсестрой.


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