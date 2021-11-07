О чем молчит Минздрав. Подготовка больниц к Covid-19 запаздывает почти на год

Из 86 миллионов, выделенных государством в этом году на увеличение пропускной способности больниц, Даугавпилсская больница получила чуть более миллиона евро на койки и оборудование. Львиная доля была предназначена для крупных больниц в Риге, которые перестраивали здания, чтобы разделить потоки пациентов. Из областных больниц больше всего - около пяти миллионов евро - получила Екабпилсская. В настоящее время она обслуживает от 50 до 60 пациентов с Covid-19 в день.

Однако даже большие средства помогают не сразу. Новые отделения интенсивной терапии все еще находятся в стадии строительства и будут готовы в декабре, хотя кульминация этой волны Covid-19 уже наступила. "Если совсем честно, то мы не знаем, как будет через год. Сейчас кажется, что хуже уже некуда, но в прошлую волну мы думали точно так же", - говорит член правления Екабпилсской больницы Ренар Путниньш.

Незаконченный ремонт не значит, что пациенты не принимаются. Поначалу казалось, что шесть пациентов - это уже много, но сейчас их число увеличилось в десять раз. Предоставляется и интенсивная терапия, но в менее подходящих условиях. "На данный момент (2 ноября) у нас запланировано семь реанимационных коек, а реально их десять. Мы уже работаем сверх этой нормы", - поясняет Путниньш.

Глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле, в свою очередь, говорит: "Вся эта адаптируемая сейчас инфраструктура практически непригодна для использования. У нас есть больницы, где меньше возможностей увеличить количество коек только потому, что идет ремонт, например, Юрмальская или Добельская больница", - поясняет она.

О чем молчит Минздрав?

В Минздраве, объясняя правительству, куда были отправлены инвестиции по Covid-19, пока не подчеркивают, что на самом деле подготовка вообще не завершена. Самая большая неизрасходованная сумма из 86 миллионов выделенных средств направлена ​​на инвестиции, а именно на переоборудование отделений и зданий. Однако не везде завершены закупка и оснащение коек.

Индра Дрейка, государственный секретарь Министерства здравоохранения, отмечает: "Закупка коек и оборудования должна быть завершена до конца этого года. Есть закупки, которые не удалось реализовать еще весной, когда они были актуальны. Потому что просто этого оборудования не было в наличии. Мы должны принять, что рынок един во всем мире. (...) Очень многие страны, вероятно, делают то же, что и мы, чтобы адаптироваться к следующим ковид-кризисам".

Тем временем поступают уже новые финансовые запросы с целью подготовиться к тому, что ранее не планировалось. А именно госпитализация более 2000 и 3000 пациентов с Covid-19. По оценке Минздрава,

из госбюджета потребуется шесть с половиной миллионов евро.

Расчеты меняются к каждому заседанию правительства, и пока трудно составить четкую картину. "Темп был действительно очень быстрым, мы были готовы к такому, но это заставило нас понять, что у нас должен быть план на то, что произойдет дальше. И мы поставили эту цель. Мы также надеемся, что этот план по койкам нам уже не придется расширять", - добавляет госсекретарь Минздрава.