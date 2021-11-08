Пн, 8.11.2021
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Видео ⟩ В Беларуси толпа мигрантов добралась до границы с Польшей: количество людей превысило 2000
Дополнено в 19:30

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Утром в понедельник, 8 ноября, в Беларуси толпа мигрантов двинулась в направлении границы Польши, сообщает белорусское издание "Зеркало". Днем толпа, в которой насчитывается более тысячи человек, добралась до приграничья. По оценкам белорусских пограничников на вечер, число мигрантов на белорусско-польском участке границы превышает 2000 человек.

Что происходит сейчас?

Около 14:00 польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация была под контролем, пишет издание "Наша Нива". 

В 14:30 появилось видео, на котором запечатлено, как мигранты с помощью бревен пытаются штурмовать границу с Польшей.

15:00. Мигранты снесли часть металлического ограждения. Польские пограничники стеной стоят перед толпой мигрантов, скандирующих "Германия", сообщает "Наша Нива". 

15:30. Мигранты начали разрушать польскую ограду при помощи специальных ножниц по металлу. Это видно на видео, опубликованном Министерством обороны Польши. Ведомство утверждает, что это все делается под наблюдением и контролем белорусских военных, которые никак не мешают нелегальному пересечению границы.

16:00. Мигранты пытаются снести ограждение лопатами. На видео, опубликованное Минобороны Польши, попал мигрант с лопатой, который ранее пытался резать проволочное ограждение ножницами.

16:50. На границе с Польшей находится более 2 тысяч человек. Ведомство отмечает, что ситуация остается крайне напряженной, и продолжает обвинять польскую сторону в том, что та не пытается разрешить ситуацию и применяет газ. А разрушение мигрантами пограничного заграждения называет ответом на неоправданное применение поляками спецсредств.

Президент Польши Анджей Дуда проводит с руководством страны срочное совещание насчет ситуации на белорусско-польской границе.

17:25. Лагерь мигрантов, снятый с польского военного вертолета:

НАТО выразило обеспокоенность эскалацией на белорусско-польской границе, следит за ситуацией на границе Беларуси с Литвой и Латвией и готово оказать поддержку странам-участницам блока, пишет "Наша Нива". 

Послы стран НАТО на заседании Североатлантического совета во вторник-среду обсудят ситуацию на белорусско-польской границе. Источники говорят, что 4-я статья НАТО пока не будет применена, но этого нельзя исключать в будущем.

Вопрос о ситуации на белорусско-польской границе также будет обсуждаться послами стран ЕС в среду. Продолжается работа над пятым пакетом санкций ЕС против режима Александра Лукашенко, и ожидается, что пакет может быть готов к встрече министров иностранных дел стран ЕС 15 ноября. По последним данным, в пакете будет включено около 30 физических и юридических лиц.

19:00. Более 2000 мигрантов находятся сейчас на белорусско-польской границе с требованием их пропустить. По оценкам польской стороны, их от 3000 до 4000. При этом мигранты спокойно подошли к белорусской границе, снесли ограждение, срубили деревья, поставили палатки и жгут костры. 

ФОТО: AP/Scanpix

Что произошло?

Как сообщает "Зеркало", мигранты начали пересекать границу Беларуси и сейчас находятся на нейтральной территории между Беларусью и Польшей. С нейтральной территории мигранты пытаются проникнуть на территорию Польши.

Толпа мигрантов была замечена в Гродненской области на шоссе, ведущем из Минска в направлении Белостока.

Напомним, в рамках развернутой режимом Александра Лукашенко гибридной войны в течение прошедшего месяца происходили попытки направить в Латвию, Литву и Польшу тысячи нелегальных мигрантов, большая часть из которых прибыла в Беларусь из Ирака в качестве туристов.

У границы Беларуси с Польшей наблюдается и скопление сил структур МВД Беларуси.

"Милиция делает все необходимые шаги, чтобы обеспечить порядок в связи с направлением мигрантов к границе Польши", - проинформировало МВД Беларуси.

Как в Twitter сообщил глава штаба лидера оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечерко, белорусы отмечают, что на улицах Минска все чаще видны толпы мигрантов, которые, вероятно, готовятся к тому, что их доставят к границе.

"Это поддерживаемая государством контрабанда, которую организовал Лукашенко", - указал он.

В свою очередь представитель координатора польской разведки Станислав Жарин в Twitter сообщил о появлении тревожной информации, добавив, что мигранты готовятся к массовому прорыву через границу.

Он отметил, что колонну мигрантов охраняют и их продвижение контролируют работники правоохранительных органов Беларуси.

Заместитель главы МВД Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио заявил, что любая попытка нелегально пересечь границу страны будет остановлена.

Он обвинил власти Беларуси в эскалации кризиса мигрантов, добавив, что происходящее на границе может привести к человеческим жертвам.

В свою очередь министр внутренних дел Латвии Мария Голубева назвала массовые перемещения мигрантов тревожными новостями и указала, что латвийская погранохрана следит за ситуацией.

В понедельник днем  Мария Голубева сообщила в своем Twitter-аккаунте, что граница Латвии в настоящее время охраняется в усиленном режиме.

Также происходит постоянное сотрудничество между Службой внутренних дел Латвии и национальными вооруженными силами.

"Мы готовы к различным сценариям и действиям, если ситуация на нашей границе ухудшится", - сказала Голубева.

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Между тем Линда Цурика, советник министра внутренних дел по стратегическим коммуникациям, отмечает, что Государственная пограничная служба и другие службы внимательно следят за новостями с польско-белорусской границы и за событиями в Беларуси. "Сегодня состоялось очередное заседания между Министерством внутренних дел, Министерством обороны, Министерством иностранных дел и ответственными службами, а также мы поддерживаем контакт с коллегами в Литве и Польше".

Литовские пограничники передислоцируют силы

В связи с движением большой колонны мигрантов в Беларуси в направлении границы с Польшей литовские пограничники передислоцируют силы, сообщила в понедельник Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT).

По словам главы погранохраны Литвы Рустамаса Любаеваса, согласно информации различных источников, вблизи границы Беларуси с Польшей могут находиться от 1000 до 5000 нелегальных мигрантов.

"Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги (на белорусской стороне) - Кузница (на польской стороне). Этой информацией мы уже располагали в выходные дни", - заявил Любаевас в понедельник на заседании комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.

"К возможным сценариям мы готовились в выходные, сегодня уже будут приниматься решения, сейчас проходят встречи со штабом вооруженных сил Литвы, планируем воспользоваться возможностью дислокации дополнительного количества военных. Также в данный момент уже согласованы действия с полицией, Службой общественной безопасности, передислоцируются наши силы", - отметил он.

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"Мы готовимся ко всем возможным сценариям", - добавил глава VSAT.

В этом году в Литву из Беларуси незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов, однако с августа, когда пограничники стали применять тактику разворота и недопущения в страну, в Литву не было впущено еще почти 6 тыс. нелегалов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. По этой причине в Литве на границе объявлена чрезвычайная ситуация.


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