Видео ⟩ В Беларуси толпа мигрантов добралась до границы с Польшей: количество людей превысило 2000

Kuźnica: próba sforsowania polskiej granicy pic.twitter.com/kqCkLPdsiK — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

16:50. На границе с Польшей находится более 2 тысяч человек. Ведомство отмечает, что ситуация остается крайне напряженной, и продолжает обвинять польскую сторону в том, что та не пытается разрешить ситуацию и применяет газ. А разрушение мигрантами пограничного заграждения называет ответом на неоправданное применение поляками спецсредств.

Президент Польши Анджей Дуда проводит с руководством страны срочное совещание насчет ситуации на белорусско-польской границе.

17:25. Лагерь мигрантов, снятый с польского военного вертолета:

НАТО выразило обеспокоенность эскалацией на белорусско-польской границе, следит за ситуацией на границе Беларуси с Литвой и Латвией и готово оказать поддержку странам-участницам блока, пишет "Наша Нива".

Послы стран НАТО на заседании Североатлантического совета во вторник-среду обсудят ситуацию на белорусско-польской границе. Источники говорят, что 4-я статья НАТО пока не будет применена, но этого нельзя исключать в будущем.

Вопрос о ситуации на белорусско-польской границе также будет обсуждаться послами стран ЕС в среду. Продолжается работа над пятым пакетом санкций ЕС против режима Александра Лукашенко, и ожидается, что пакет может быть готов к встрече министров иностранных дел стран ЕС 15 ноября. По последним данным, в пакете будет включено около 30 физических и юридических лиц.

19:00. Более 2000 мигрантов находятся сейчас на белорусско-польской границе с требованием их пропустить. По оценкам польской стороны, их от 3000 до 4000. При этом мигранты спокойно подошли к белорусской границе, снесли ограждение, срубили деревья, поставили палатки и жгут костры.

ФОТО: AP/Scanpix

Belarus Border Committee just posted another aerial video from the border. It seems the active phase is over. Migrants are putting up tents and making campfires preparing for the night. According to the Belarusian side, there’s around 2 thousand people there. pic.twitter.com/xv7zGRJINy — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

Что произошло?

Как сообщает "Зеркало", мигранты начали пересекать границу Беларуси и сейчас находятся на нейтральной территории между Беларусью и Польшей. С нейтральной территории мигранты пытаются проникнуть на территорию Польши.

Толпа мигрантов была замечена в Гродненской области на шоссе, ведущем из Минска в направлении Белостока.

Напомним, в рамках развернутой режимом Александра Лукашенко гибридной войны в течение прошедшего месяца происходили попытки направить в Латвию, Литву и Польшу тысячи нелегальных мигрантов, большая часть из которых прибыла в Беларусь из Ирака в качестве туристов.

Here we go. Kuznica-Bruzgi border crossing between Belarus and Poland. pic.twitter.com/Ka32unWnYi — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

#Belarus Hundreds of migrants are waiting at the border with #Poland pic.twitter.com/WgU7mtAqbC — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) November 8, 2021