Видео ⟩ В Беларуси толпа мигрантов добралась до границы с Польшей: количество людей превысило 2000

У границы Беларуси с Польшей наблюдается и скопление сил структур МВД Беларуси.
"Милиция делает все необходимые шаги, чтобы обеспечить порядок в связи с направлением мигрантов к границе Польши", - проинформировало МВД Беларуси.
Как в Twitter сообщил глава штаба лидера оппозиции Светланы Тихановской Франак Вечерко, белорусы отмечают, что на улицах Минска все чаще видны толпы мигрантов, которые, вероятно, готовятся к тому, что их доставят к границе.
"Это поддерживаемая государством контрабанда, которую организовал Лукашенко", - указал он.
В свою очередь представитель координатора польской разведки Станислав Жарин в Twitter сообщил о появлении тревожной информации, добавив, что мигранты готовятся к массовому прорыву через границу.
Он отметил, что колонну мигрантов охраняют и их продвижение контролируют работники правоохранительных органов Беларуси.
Заместитель главы МВД Польши Петр Вавжик в эфире Польского радио заявил, что любая попытка нелегально пересечь границу страны будет остановлена.
Он обвинил власти Беларуси в эскалации кризиса мигрантов, добавив, что происходящее на границе может привести к человеческим жертвам.
В свою очередь министр внутренних дел Латвии Мария Голубева назвала массовые перемещения мигрантов тревожными новостями и указала, что латвийская погранохрана следит за ситуацией.
В понедельник днем Мария Голубева сообщила в своем Twitter-аккаунте, что граница Латвии в настоящее время охраняется в усиленном режиме.
Также происходит постоянное сотрудничество между Службой внутренних дел Латвии и национальными вооруженными силами.
"Мы готовы к различным сценариям и действиям, если ситуация на нашей границе ухудшится", - сказала Голубева.
Между тем Линда Цурика, советник министра внутренних дел по стратегическим коммуникациям, отмечает, что Государственная пограничная служба и другие службы внимательно следят за новостями с польско-белорусской границы и за событиями в Беларуси. "Сегодня состоялось очередное заседания между Министерством внутренних дел, Министерством обороны, Министерством иностранных дел и ответственными службами, а также мы поддерживаем контакт с коллегами в Литве и Польше".
Литовские пограничники передислоцируют силы
В связи с движением большой колонны мигрантов в Беларуси в направлении границы с Польшей литовские пограничники передислоцируют силы, сообщила в понедельник Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT).
По словам главы погранохраны Литвы Рустамаса Любаеваса, согласно информации различных источников, вблизи границы Беларуси с Польшей могут находиться от 1000 до 5000 нелегальных мигрантов.
"Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги (на белорусской стороне) - Кузница (на польской стороне). Этой информацией мы уже располагали в выходные дни", - заявил Любаевас в понедельник на заседании комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.
"К возможным сценариям мы готовились в выходные, сегодня уже будут приниматься решения, сейчас проходят встречи со штабом вооруженных сил Литвы, планируем воспользоваться возможностью дислокации дополнительного количества военных. Также в данный момент уже согласованы действия с полицией, Службой общественной безопасности, передислоцируются наши силы", - отметил он.
"Мы готовимся ко всем возможным сценариям", - добавил глава VSAT.
В этом году в Литву из Беларуси незаконно попали более 4,2 тыс. мигрантов, однако с августа, когда пограничники стали применять тактику разворота и недопущения в страну, в Литву не было впущено еще почти 6 тыс. нелегалов.
Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. По этой причине в Литве на границе объявлена чрезвычайная ситуация.