Пн, 8.11.2021
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Ренар Путниньш, Екабпилсская больница

На Трэвиса Скотта подали в суд после гибели восьми человек во время его выступления

ФОТО: AFP / Scanpix

На рэпера Трэвиса Скотта (Travis Scott) и других организаторов фестиваля Astroworld в Техасе подали в суд после гибели восьми человек в давке, которая произошла во время выступления артиста. Об этом пишет "Медуза".  

Один из посетителей шоу утверждает, что давка напрямую связана с "поощрением насилия" и желанием организаторов фестиваля "заработать за счет здоровья и безопасности посетителей". Об этом он указал в своем иске. 

Еще два гостя фестиваля подали в суд на музыканта и организаторов Astroworld, сообщает CBS News. Иск коснулся не только Скотта, но и рэпера Дрейка. 

Истец Кристиан Паредес обвиняет артистов в халатности и подстрекательстве толпы к беспорядкам. По его словам, Скотт и ранее устраивал беспредел на концертах, а другие ответчики никак на это не реагировали. Паредес потребовал компенсацию в один миллион долларов за травмы, полученные во время давки. Примеров того, когда артист поощрял бы беспорядки, он не привел. 

Напомним, по меньшей мере восемь человек погибли и сотни были ранены в давке во время музыкального фестиваля Astroworld в Хьюстоне, штат Техас (США).


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