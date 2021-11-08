На Трэвиса Скотта подали в суд после гибели восьми человек во время его выступления

Один из посетителей шоу утверждает, что давка напрямую связана с "поощрением насилия" и желанием организаторов фестиваля "заработать за счет здоровья и безопасности посетителей". Об этом он указал в своем иске.

Еще два гостя фестиваля подали в суд на музыканта и организаторов Astroworld, сообщает CBS News. Иск коснулся не только Скотта, но и рэпера Дрейка.

Истец Кристиан Паредес обвиняет артистов в халатности и подстрекательстве толпы к беспорядкам. По его словам, Скотт и ранее устраивал беспредел на концертах, а другие ответчики никак на это не реагировали. Паредес потребовал компенсацию в один миллион долларов за травмы, полученные во время давки. Примеров того, когда артист поощрял бы беспорядки, он не привел.