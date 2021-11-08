Торговля после локдауна - как делать не надо: мнение эксперта

Одновременно верится, что такой подход также пошел бы на пользу нормализации эпидемиологической ситуации в Латвии, которая сейчас вне всякой критики и здравого рассудка, – несмотря на то, что вакцинация уже давно доступна бесплатно каждому жителю, больницы тем не менее переполнены пациентами с Covid-19, которые преимущественно не до конца или вообще не вакцинированы, а другие страны присылают нам грузы медицинской помощи, но все равно Латвия остается лидером статистики по смертности от коронавируса.

Главное обоснование, почему торговле, и в особенности крупным торговым центрам следует разрешить работу в зеленом режиме семь дней в неделю, – поток покупателей в магазинах сейчас одинаков каждый день, в отличие от допандемийной эры. А именно – люди в крупных центрах одинаково часто делают покупки как по понедельникам и средам, так и по пятницам, субботам и воскресеньям.

Похожую картину мы видим и в отчетах о потоке покупателей в Domina Shopping, а также, согласно доступной нам информации, похожая ситуация складывается и в других крупных торговых центрах. Поэтому правительству сейчас было бы неправильно запрещать торговым центрам работать в выходные дни, ссылаясь на предположение, что в эти дни люди отправляются туда "в поисках стиля жизни" или ради развлечения, поскольку данные о потоке покупателей показывают противоположное, кроме того развлечения по-прежнему запрещены законом.

Не менее важным для большинства жителей, если супермаркеты каждый день смогут работать в зеленом режиме, будет то, что поток покупателей умеренно выровняется на протяжении всей недели, на улицах возле магазинов не будут образовываться слишком длинные очереди, и каждый сам сможет совершать покупки в наиболее удобное для себя время. Наконец – такая модель позволит арендаторам торговых центров в полном объеме занять свой персонал, продавцов.

Каковы риски, если торговые центры все же будут лишены возможности работать в зеленом режиме по субботам и воскресеньям? Пожалуйста, не стоит недооценивать – это не "только" два выходных дня!

Это два полноценных дня или почти 30% недели, с которыми считается каждый из нас – как частные лица, которым по причине их занятости или по другим причинам рабочие дни не подходят для совершения необходимых покупок, так и предприниматели, которые хотят в это время обеспечить не только доступность своих услуг для клиентов, но и работу для сотрудников.

Однако, если для торговых центров будет установлено эмбарго на полноценную работу в выходные дни по принципам зеленого режима, то тем, кто принимает решения – правительству, следует быть готовыми не только столкнуться с рядом негативных последствий, но и готовиться к оказанию дополнительной поддержки предпринимателям.

Если разрешенная посещаемость в магазинах (не менее 15 м2 торговой площади на одного клиента) останется неизменной, то поток покупателей в магазины в рабочие дни может вырасти почти на 40%! В сущности тем, кто будет лишен возможности совершать покупки в выходные дни, придется делать свои покупки в рабочие дни. В результате на улицах возле магазинов в холодное время года будут образовываться очереди. А с приближением ноябрьских и декабрьских праздников желание людей посетить торговые центры станет еще больше, таким образом и очереди на улицах возле них по рабочим дням будут больше.

В то же время запрет на работу в выходные дни для магазинов так называемых "товаров второй необходимости" (одежды, обуви и др.) может означать и то, что занятость продавцов в них может снизиться до 70% или даже 50%.

Одновременно это приведет к потерям и для государственной казны, ведь, не найдя нормальной возможности шопинга в выходные здесь, в Латвии, люди поедут в ближайшие соседние страны, таким образом оставляя свои деньги в Литве и Эстонии.