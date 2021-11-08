Пн, 8.11.2021
Это первый раз, когда мы фиксируем настолько откровенный призыв создать фабрику троллей Ника Алексеева, исследователь дезинформации
Ника Алексеева, исследователь дезинформации

Во вторник утром похолодает до -7 градусов

ФОТО: EPA/Scanpix

Во вторник утром температура воздуха в Латвии понизится до -1...-7 градусов, прогнозируют синоптики.

Самая низкая температура 9 ноября за последние годы была зарегистрирована в 2016 году - минус 13 градусов, и в тот год по всей стране уже образовался снежный покров.

Днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха составит +1…+6 градусов.

В Риге температура воздуха утром во вторник понизится до -2 градусов, местами в пригородах - до -6 градусов, а днем составит +3...+4 градуса.


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