Очная учеба возобновится, а привитые без сертификата смогут работать после 15 ноября: новые решения

В пресс-конференции принимали участие:

премьер-министр Кришьянис Кариньш,

председатель парламентской фракции "Для развития/За!" Юрис Пуце,

министр экономики Янис Витенбергс,

министр образования и науки Анита Муйжниеце.

Видео: Запись пресс-конференции

С 15 ноября возобновится дневная форма обучения для школьников и студентов

В соответствии с прежними обещаниями правительства с 15 ноября возобновится очное обучение школьников и студентов, сообщила журналистам в понедельник после заседания коалиции министр образования и науки Анита Муйжниеце.

По ее словам, при возобновлении очной формы обучения учебные заведения должны будут соблюдать все те же меры безопасности, которые были установлены до локдауна, то есть дистанцирование, вентиляция помещений, соблюдение гигиенических требований, тестирование.

"В настоящее время мы обсуждаем расширение самотестирования. Пилотный проект самотестирования для младших школьников уже реализуется, а в конце ноября или начале декабря самотестирование может быть обеспечено абсолютно всем, включая вакцинированных учеников и учителей", - сказала министр.

Также планируется, что школьникам в ограниченном объеме могут вернуть образование по интересам.

Как сообщалось, с 1 ноября ученики 1-3-х классов возобновили очное обучение, а все остальные учащиеся общеобразовательных и профессиональных школ, а также студенты обучаются дистанционно.

Правительство планирует завтра принять решение об изменении строгих ограничений из-за Covid-19, которые установлены в стране до 15 ноября.

Пуце: Вакцинированные, у которых еще нет свидетельства о вакцинации, смогут продолжить работу после 15 ноября

Сотрудники, получившие вторую прививку, у которых еще нет свидетельства о вакцинации, смогут продолжить работу после 15 ноября, сообщил журналистам сегодня после заседания коалиции председатель фракции Сейма "Для развития/За!" Юрис Пуце.

Он также пояснил, что было достаточно времени, чтобы сделать выбор в пользу вакцинации, и, если регулирование потребует проведения теста, чтобы работать, тест на Covid-19 нужно будет делать за свой счет.

Политик отметил, что такое решение - право на трудовые отношения, если после второй вакцинации еще не был получен сертификат, - поддерживают Минздрав и партнеры по коалиции. Также отдельное нормативное предложение предназначено для лиц, которые начали вакцинацию.

Пуце напомнил, что цель нынешнего постановления состоит в том, чтобы люди выбирали вакцинацию.

Агентство LETA сообщило, что было определено, что с 15 ноября работодатели смогут отстранять невакцинированных сотрудников от выполнения своих обязанностей.

Во вторник правительство планирует принять окончательное решение по требованиям эпидемиологической безопасности с 15 ноября

На заседании Кабинета министров во вторник, 9 ноября, правительство планирует принять окончательное решение по требованиям эпидемиологической безопасности с 15 ноября, сообщил в понедельник премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи коалиционных партий.

Он отметил, что Кабмин старался вовремя принимать решения, чтобы каждый мог понять, "чего от нас ждут и какой будет ситуация в будущем".

"Мы видим, что благодаря решениям, принятым ранее, кривая заболеваемости сломана. Уже неделю мы наблюдаем реальное снижение заболеваемости. Правда, абсолютный уровень все еще высок, а больницы по-прежнему в критическом состоянии, потому что только через две недели после того, как начинает снижаться заболеваемость, можно ожидать и снижения заполняемости больниц", - сказал премьер.