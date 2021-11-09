Вт, 9.11.2021
Если совсем честно, мы не знаем, как будет через год. Сейчас кажется, что хуже уже некуда, но в прошлую волну мы думали точно так же Ренар Путниньш, Екабпилсская больница
Ренар Путниньш, Екабпилсская больница
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Думпис: Латвия в очень хрупкой эпидемиологической ситуации

Инфектолог Уга Думпис ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Латвия находится в очень хрупкой эпидемиологической ситуации- хотя количество госпитализированных пациентов с Covid-19 больше не должно расти, оно не будет и быстро уменьшаться, сказал в передаче LTV Rīta Panorāma инфектолог Уга Думпис.

На просьбу прокомментировать намерение правительства отменить жесткий локдаун с 15 ноября и разрешить вакцинированным от Covid-19 получать более широкий спектр услуг в рамках так называемого "зеленого режима" Думпис ответил, что в установлении или снятии ограничений нужно руководствоваться не датами, а показателями заболеваемости, хотя на этот раз они и свидетельствуют об улучшении ситуации.

Он подчеркнул, что все люди, включая тех, кто находится в "зеленом режиме" и вакцинированных, всю зиму должны стараться сводить к минимуму свои контакты. Политики должны будут подумать, как добиться этого.

"Это можно сделать по-разному, но мы не можем рассчитывать на то, что будем делать все, что делали до наступления этой волны заболеваемости, и переживем зиму спокойно",

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- сказал Думпис.

На вопрос, безопасно ли, например, привитым людям находиться на концерте, где все люди честно и правильно надели респираторы типа FFP2, Думпис ответил, что таких ситуаций в реальности не бывает. "Необходимо понимать, что и в "зеленом режиме" есть элементы небезопасности.

Люди не выполняют все предписания даже в общественном транспорте, так почему это должно быть на рок-концерте?"

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- риторически спросил профессор.

Думпис выразил обеспокоенность по поводу того, что будет происходить после смягчения ограничений в больницах Латгале, где ситуация и без того драматична. По его словам, если ограничения будут сняты и в Латгале, то ситуация в больницах этого региона станет еще хуже.

"Мы должны быть готовы поддержать латгальские больницы. Трудно сказать, как это делать - перенимать пациентов или что-то делать на месте, потому что ясно, что ситуация там и дальше будет драматичной", - сказал инфектолог.

Как сообщалось, сегодня правительство планирует принять детальное решение по требованиям эпидемиологической безопасности с 15 ноября.


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