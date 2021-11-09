Думпис: Латвия в очень хрупкой эпидемиологической ситуации

На просьбу прокомментировать намерение правительства отменить жесткий локдаун с 15 ноября и разрешить вакцинированным от Covid-19 получать более широкий спектр услуг в рамках так называемого "зеленого режима" Думпис ответил, что в установлении или снятии ограничений нужно руководствоваться не датами, а показателями заболеваемости, хотя на этот раз они и свидетельствуют об улучшении ситуации.

Он подчеркнул, что все люди, включая тех, кто находится в "зеленом режиме" и вакцинированных, всю зиму должны стараться сводить к минимуму свои контакты. Политики должны будут подумать, как добиться этого.

"Это можно сделать по-разному, но мы не можем рассчитывать на то, что будем делать все, что делали до наступления этой волны заболеваемости, и переживем зиму спокойно",

- сказал Думпис.

На вопрос, безопасно ли, например, привитым людям находиться на концерте, где все люди честно и правильно надели респираторы типа FFP2, Думпис ответил, что таких ситуаций в реальности не бывает. "Необходимо понимать, что и в "зеленом режиме" есть элементы небезопасности.

Люди не выполняют все предписания даже в общественном транспорте, так почему это должно быть на рок-концерте?"

- риторически спросил профессор.

Думпис выразил обеспокоенность по поводу того, что будет происходить после смягчения ограничений в больницах Латгале, где ситуация и без того драматична. По его словам, если ограничения будут сняты и в Латгале, то ситуация в больницах этого региона станет еще хуже.

"Мы должны быть готовы поддержать латгальские больницы. Трудно сказать, как это делать - перенимать пациентов или что-то делать на месте, потому что ясно, что ситуация там и дальше будет драматичной", - сказал инфектолог.