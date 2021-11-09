Оригинальный компьютер Apple выставят на аукцион в Калифорнии
Во вторник в США был выставлен на аукцион оригинальный компьютер Apple, который 45 лет назад собственными руками собрали основатели компании Стив Джобс и Стив Возняк.
Во вторник в США был выставлен на аукцион оригинальный компьютер Apple, который 45 лет назад собственными руками собрали основатели компании Стив Джобс и Стив Возняк.
Предок современных Macbook - компьютер Apple-1 в рабочем состоянии - был выставлен на аукцион в штате Калифорния.
Этот компьютер - один из 200 экземпляров, собранных Джобсом и Возняком в гараже в начале деятельности компании Apple. Сегодня Apple - компания стоимостью в 2 триллиона долларов.
Выставленный на аукцион экземпляр еще более редкий - его корпус сделан из акации коа, растущей на Гавайях. Лишь несколько из 200 оригинальных машин изготовлены с таким корпусом.
Один из продавцов компьютеров, получивший примерно 50 экземпляров Apple-1, решил покрыть часть машин деревянным корпусом, сообщил аукционный дом John Moran.
У выставленного на аукцион компьютера, который идет в комплекте с монитором Panasonic 1986 года выпуска, было всего двое хозяев.
Первым хозяином был профессор электроники колледжа Чаффи в Калифорнии, а в 1977 году он продал его своему студенту. Неизвестный студент купил машину за 650 долларов. Теперь она стоит в тысячу раз дороже.
Другой образец Apple-1 в рабочем состоянии был продан на аукционе Bonhams в 2014 году.