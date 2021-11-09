Вт, 9.11.2021
Недавно привезли койки со складов скорой помощи. Больницы собирались списать их, но сравнивая их с теми, на которые нам приходилось класть пациентов, это, конечно, бонус Григорий Семенов, глава Даугавпилсской больницы
Григорий Семенов, глава Даугавпилсской больницы
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В больнице Страдиня не хватает аппаратов ИВЛ

Иллюстративное фото ФОТО: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В Университетской клинической больнице имени Страдиня (PSKUS) самая большая проблема при уходе за больными Covid-19 - ресурсы интенсивной терапии. Об этом в интервью передаче TV3 900 sekundes рассказал председатель правления больницы Линард Муциньш.

Он сказал, что больница в целом технологически подготовлена к приему больных Covid-19. За это стоит поблагодарить в том числе Евросоюз и отдельные третьи страны за поддержку. В то же время персонал устал. Однако сложнее всего с интенсивной терапией, где необходима дополнительная техника, в том числе - аппараты вентиляции легких.

"У многих пациентов болезнь по-прежнему протекает в тяжелой форме,

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и, по нашим прогнозам, в будущем также будет очень большая нагрузка именно на ресурсы интенсивной терапии", - рассказал Муциньш.

Он признал, что в целом ситуация в больницах начинает стабилизироваться, хотя число пациентов с Covid-19 по-прежнему большое и продолжает расти.

Как сообщалось, число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах, по новейшим данным, достигло рекорда - 1605 человек. У 1369 пациентов болезнь протекает в среднетяжелой форме, а у 236 - в тяжелой.

Галерея: Отделение интенсивной терапии в больнице Страдиня


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