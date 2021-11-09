Энергия кукол, игрушек и сувениров: что можно, а что нельзя хранить дома

Какие игрушки лучше не хранить дома?

Страшные куклы и игрушки

Нет необходимости держать дома игрушки, которые вас буквально пугают. В таких случаях прислушивайтесь к своей интуиции. Если вы считаете, что от такой игрушки лучше избавиться, значит, нужно это сделать. Не позволяйте детям играть с такими игрушками.

Найденные игрушки

Никогда не приносите домой игрушки, которые вы где-то найдете. Как отмечают специалисты, вы не знаете истории этих вещей. Человек, которому принадлежали эти игрушки, может быть сомнительной личностью, поэтому вещь может быть заряжена негативной энергией и может причинить вред.

Подарки от неприятных людей

Если кто-то, кто может желать вам дурного, подарил вам сувенир или куклу, либо вообще не принимайте подарок, либо не приносите домой. Это может иметь отрицательный заряд и доставить вам много проблем.

Какие игрушки, куклы и сувениры пригодятся?

Исторические игрушки

С ними нужно быть по крайней мере осторожнее. Эти вещи могли принадлежать вашей бабушке, маме, а теперь их унаследовали вы. Необходимо провести тонкую грань между желанием сохранить память человека и обладанием старинной вещью, разрушающей энергетику дома. Если игрушка очень стара и выглядит нехорошо, лучше вложиться в ее ремонт и чистку. Тогда энергия дома останется положительной, а человеческая память сохранится.

Самодельные

Такие предметы будут хорошо сочетаться с вашей энергетикой, поэтому принесут большую удачу или сыграют роль талисмана.

От любимого человека