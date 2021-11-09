64% латвийцев начали курс вакцинации
На данный момент 64% населения Латвии начали процесс вакцинации против Covid-19, свидетельствуют свежие данные Национальной службы здравоохранения.
На данный момент 64% населения Латвии начали процесс вакцинации против Covid-19, свидетельствуют свежие данные Национальной службы здравоохранения.
Темпы вакцинации остаются высокими весь последний месяц, значительно превышая показатели лета и начала осени. Количество вакцинированных за неделю уже на протяжении месяца составляет не менее 80 000 человек, поэтому общий охват вакцинацией растет относительно быстро.
Всего в Латвии на текущий момент израсходовано 2 050 608 доз вакцин против Covid-19: 0,96 млн человек начали процесс вакцинации, получив первую инъекцию, а 1,06 млн человек уже завершили его. Завершившими курс вакцинации считаются люди, получившие обе дозы вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna или вакцину Johnson & Johnson. Иммунитет к вирусу, вызывающему Covid-19, возникает в разное время после получения разных вакцин.
За прошедшие сутки в Латвии было привито в общей сложности 10 017 человек, примерно каждый четвертый из них получил первую инъекцию вакцины против Covid-19, а 1278 человек привились однократной вакциной Johnson & Johnson.
Еще 1323 человека получили дополнительную прививку против Covid-19.
По данным Центрального статистического управления, в начале июля 2021 года в Латвии проживали 1 882 200 человек, то есть на сегодня вакцинированы 64% населения, а полностью завершен процесс вакцинации у 56,75% населения, свидетельствуют расчеты агентства LETA.