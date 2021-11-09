64% латвийцев начали курс вакцинации

Темпы вакцинации остаются высокими весь последний месяц, значительно превышая показатели лета и начала осени. Количество вакцинированных за неделю уже на протяжении месяца составляет не менее 80 000 человек, поэтому общий охват вакцинацией растет относительно быстро.

Всего в Латвии на текущий момент израсходовано 2 050 608 доз вакцин против Covid-19: 0,96 млн человек начали процесс вакцинации, получив первую инъекцию, а 1,06 млн человек уже завершили его. Завершившими курс вакцинации считаются люди, получившие обе дозы вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna или вакцину Johnson & Johnson. Иммунитет к вирусу, вызывающему Covid-19, возникает в разное время после получения разных вакцин.

За прошедшие сутки в Латвии было привито в общей сложности 10 017 человек, примерно каждый четвертый из них получил первую инъекцию вакцины против Covid-19, а 1278 человек привились однократной вакциной Johnson & Johnson.

Еще 1323 человека получили дополнительную прививку против Covid-19.