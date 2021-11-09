Все больше латвийцев должны сделать бустерную прививку

С сегодняшнего дня эта возможность обеспечена: всем лицам старше 50 лет; людям старше 18 лет, страдающим хроническими заболеваниями; людям старше 18 лет, которые по работе имеют длительный контакт как с инфицированными Covid-19, так и с невакцинированными, либо занимаются другими видами деятельности с высоким риском заражения.

Бустерная доза не требуется людям, переболевшим Covid-19 до или после вакцинации препаратом Johnson & Johnson, или тем, у кого был лабораторно подтвержден Covid-19 после или между первой и второй дозами вакцины. Однако это не относится к людям с сильно ослабленной иммунной системой - для них ревакцинация также рекомендуется.

На основании оценки риска и пользы людям моложе 30 лет без серьезных сопутствующих заболеваний дополнительная вакцинация не рекомендуется.

Жителей, которым рекомендована бустерная доза, призывают записываться на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989 или воспользоваться живой очередью в центре вакцинации, у семейного врача, в медицинском учреждении, в пунктах вакцинации в торговых центрах или муниципальных помещениях или в пунктах выездной вакцинации (автобусах).

Решение о расширении групп населения принято государством на основании рекомендаций Государственного совета по иммунизации.

По информации Павлютса, до 7 ноября введено 18 305 бустерных доз вакцины.