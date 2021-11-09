Третья доза вакцины: кому и когда положена? Подробно

Как отмечает глава Государственного совета по иммунизации Даце Завадска, бустерная вакцина нужна лицам старше 65 лет и постояльцам центров социального ухода и пансионатов начиная с 18 лет, а также лицам старше 50 лет с хроническими заболеваниями.

Вакцинацию также следует проводить лицам независимо от возраста, которые привились от Covid-19 однократной вакциной Johnson & Johnson. В этом случае рекомендуется ревакцинация через 8-12 недель после первой дозы или позже с использованием вакцины типа мРНК, но в качестве альтернативы можно использовать ту же вакцину Johnson & Johnson.

По словам Завадской, в ближайшее время ревакцинацию смогут пройти и люди старше 50 лет, а также люди старше 18 лет, страдающие хроническими заболеваниями; медицинские работники, которые имеют длительный контакт как с пациентами с Covid-19, так и с невакцинированными пациентами; люди, занимающиеся другими видами деятельности с высоким риском заражения.

Бустерная доза не требуется людям, переболевшим Covid-19 до вакцинации, или тем, у которых был лабораторно подтвержден Covid-19 после или между первой и второй дозами вакцины.