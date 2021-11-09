Третья доза вакцины: кому и когда положена? Подробно

Государственный совет по иммунизации рекомендует бустерную дозу:
- Не ранее чем через 6 месяцев после завершения полного курса вакцинации Pfizer/BioNTech или AstraZeneca.
- Не ранее чем через 6 месяцев, но рекомендуется через 8 месяцев, после прохождения полного курса вакцинации вакциной Moderna.
Согласно рекомендации Государственного совета по иммунизации, бустерную дозу вакцины также смогут получить:
- жители старше 65 лет, постояльцы центров социальной помощи и работающие в системе здравоохранения, получившие две дозы вакцины Moderna (рекомендуется 1/2 обычной дозы через 8 месяцев после завершения курса вакцинации).
- жители старше 50 лет с хроническими заболеваниями независимо от полученной вакцины (Commirnaty, Spikevax, Vaxzevria).
Кому рекомендуется бустерная вакцина, если был завершен курс вакцинации Janssen?
Государственный совет по иммунизации отмечает, что бустерную вакцину независимо от возраста должны получить все лица, завершившие курс вакцинации одной дозой вакцины Janssen.
В данном случае бустерная вакцина рекомендуется спустя 8-12 недель или позже после получения первой дозы.
Бустерная вакцина также желательна с использованием мРНК-вакцины против Covid-19 (Pfizer или Moderna), но в качестве альтернативы можно использовать ту же вакцину Janssen против Covid-19.
Кому бустерная вакцина не нужна?
Бустерная вакцина не нужна лицам, которые переболели Covid-19, а именно:
- Перед вакцинацией был положительный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2, после чего были получены две дозы вакцины.
- После получения двух доз вакцины ПЦР-тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат.
- Между двумя дозами вакцины был положительный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2.
- Был положительный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 до или после вакцинации от Covid-19 вакциной Janssen.
Дополнительная третья доза для пациентов с ослабленным иммунитетом
С сентября третья доза вакцины от Covid-19 рекомендуется всем лицам, которые приравниваются к пациентам с высокой иммуносупрессией (слабым иммунитетом. - Прим. ред.), вызванной болезнью или терапией.
Этим людям третья доза рекомендуется спустя 28 дней или позже после получения второй дозы и должна рассматриваться как доза первичной вакцинации, а не как бустерная доза.
Критерии высокой иммуносупрессии:
- Активная или недавно пройденная терапия опухолей органов или гематоонкологических заболеваний.
- После трансплантации органов или стволовых клеток.
- Тяжелый иммунодефицит.
- ВИЧ-инфекция с числом клеток CD4 ниже 50.
- Активная терапия высокими дозами кортикостероидов, алкилирующих препаратов, антиметаболитов, блокаторов TNF и других иммуносупрессивных или иммуномодулирующих биопрепаратов.
- Длительный диализ.
Где можно подать заявку на получение бустерной дозы вакцины?
- На сайте Manavakcina.lv или по телефону 8989.
- У семейного врача.
- В медицинском учреждении.
- В пунктах вакцинации в торговых центрах или муниципальных помещениях.
- В пунктах выездной вакцинации (автобусах), в том числе без предварительной регистрации.
Кто может подать заявку на портале Manavakcina.lv:
- Лица, достигшие 65 лет на день бустерной вакцинации.
- Работники системы здравоохранения.
- Жители с хроническими заболеваниями начиная с 50 лет.
- Лица с 18 лет, которые получили одну дозу Janssen.
Кому разрешено в системе подать заявление на бустерную вакцинацию:
- Тем, кто не переболел Covid-19.
- Если прошло 8 недель после получения первой дозы вакцины Janssen.
- Если прошло 6 месяцев после получения второй дозы вакцин VaxZevria, Pfizer или Moderna.
В ноябре постепенно планируется начать бустерную вакцинацию:
- Всех жителей старше 50 лет.
- Жителей старше 18 лет с хроническими заболеваниями.
- Жителей с 18 лет, занимающихся видами деятельности с высоким риском заражения, с длительным контактом как с пациентами с Covid-19, так и с невакцинированными людьми и, следовательно, с высоким риском профессиональных и местных вспышек.
Что произойдет с сертификатом вакцинации от Covid-19?
После получения дополнительной, или третьей, дозы вакцины нынешний сертификат все еще будет в силе и его можно будет использовать и в дальнейшем. В то же время при подключении к www.covid19sertifikats.lv будет доступен сертификат вакцинации о полученной третьей дозе. Он будет годен для использования через 15 дней.
Видео: Отдел проекта вакцинации информирует о бустерной вакцинации