Дизайнер Катя Шехурина о переменах в жизни и новом бренде

- И как сейчас себя чувствует бренд?

- Ну... Не так хорошо, как чувствовал себя раньше (смеется). Но мы не теряем надежды и оптимизма, что все каким-то образом вернется. Есть такое мнение, что после таких продолжительных и печальных событий люди начинают желать праздника... Главное, чтобы печальные события закончились. Но пока мы надеемся, что все вернется и к весне вернутся наши выставки, где мы встречаемся с оптовыми клиентами. Ну, и мы более-менее вернемся к нашему привычному образу жизни.

Галерея: Katya Katya London. 5-й день Рижской недели моды

Например, Америка анонсировала, что открывает границы - это для нас очень здорово. Насколько я понимаю, в Америке уже все происходит, но, к сожалению, наша выставка там в октябре была отменена, потому что просто не пускали к себе в страну. Сейчас отрывают свои границы для привитых. Так что надеюсь, что к весне все может возобновиться.

- Что не дает вам в это непростое время опустить руки?

- В пандемию мы начали один классный проект, но я сейчас от него немножко отвлеклась, потому что потихоньку начала оживать свадебная индустрия. Но я его надеюсь возобновить - Rido Home.

Это очень классный домашний текстиль. Я в него безумно верю: текстиль - это все, что я знаю, а дом - это все, что я люблю. Так у нас с мужем родился этот совместный проект. Мы занимались им, и это меня очень отвлекало от грустных мыслей. И вообще, мне кажется, таким деятельным людям, как я, которые привыкли жить в этом ритме, это важно - планировать что-то и чтобы происходили какие-то события.

- Я еще видела в сториз вашей сестры в Instagram, что вы продавали свой винтажный комод. Перешла на профиль, где продавали, и...

- Да, да, да! Это наше хобби (смеется). Я как-то много лет говорила, что моя работа - это хобби, но потом как-то поняла, что что-то другое должно быть хобби. Не то что "должно" - оно или есть, или его нет - но вот как-то так сформировалось, частично из-за Rido.