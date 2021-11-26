Дизайнер Катя Шехурина о переменах в жизни и новом бренде

За год без модных мероприятий, в частности, связанных со свадебными торжествами, многое поменялось в жизни и самой Кати Шехуриной, и ее бренда Katya Katya London. Что это за перемены, чего ожидать в будущем от модельера (спойлер: новый бренд) и какое очень эстетическое хобби у нее оказалось? Об этом и не только мы поговорили с Катей.
Бренд Katya Katyа London известен своими женственными нарядами. Вдохновленная стилем винтаж, дизайнер бренда Катя Шехурина создает платья demi-couture для свадебных торжеств. У невест также есть возможность заказать наряд по индивидуальному эскизу. Деликатные кружева и ручная вышивка - авторский почерк Кати.
Кроме того, в течение трех лет дизайнер лично работала над костюмами для шести постановок в театре "Дайлес".
- Есть ли спрос на свадебные платья во время пандемии? Или это только у нас, в Латвии, искаженное представление о торжествах сейчас...
- Конечно, ни для кого не секрет, что ситуация была довольно печальная: торжества были отменены, собираться людям было запрещено - только с какими-то минимальными послаблениями, и то это было на короткий срок и урывками. Так как в Европе сильно заранее планируют торжества, то большинство свадеб было просто отменено. Или это просто были люди, которые решили пойти расписаться, несмотря ни на что.
Сейчас боюсь уже что-то говорить, но индустрия начинает потихоньку оживать...
- И как сейчас себя чувствует бренд?
- Ну... Не так хорошо, как чувствовал себя раньше (смеется). Но мы не теряем надежды и оптимизма, что все каким-то образом вернется. Есть такое мнение, что после таких продолжительных и печальных событий люди начинают желать праздника... Главное, чтобы печальные события закончились. Но пока мы надеемся, что все вернется и к весне вернутся наши выставки, где мы встречаемся с оптовыми клиентами. Ну, и мы более-менее вернемся к нашему привычному образу жизни.
Галерея: Katya Katya London. 5-й день Рижской недели моды
Например, Америка анонсировала, что открывает границы - это для нас очень здорово. Насколько я понимаю, в Америке уже все происходит, но, к сожалению, наша выставка там в октябре была отменена, потому что просто не пускали к себе в страну. Сейчас отрывают свои границы для привитых. Так что надеюсь, что к весне все может возобновиться.
- Что не дает вам в это непростое время опустить руки?
- В пандемию мы начали один классный проект, но я сейчас от него немножко отвлеклась, потому что потихоньку начала оживать свадебная индустрия. Но я его надеюсь возобновить - Rido Home.
Это очень классный домашний текстиль. Я в него безумно верю: текстиль - это все, что я знаю, а дом - это все, что я люблю. Так у нас с мужем родился этот совместный проект. Мы занимались им, и это меня очень отвлекало от грустных мыслей. И вообще, мне кажется, таким деятельным людям, как я, которые привыкли жить в этом ритме, это важно - планировать что-то и чтобы происходили какие-то события.
- Я еще видела в сториз вашей сестры в Instagram, что вы продавали свой винтажный комод. Перешла на профиль, где продавали, и...
- Да, да, да! Это наше хобби (смеется). Я как-то много лет говорила, что моя работа - это хобби, но потом как-то поняла, что что-то другое должно быть хобби. Не то что "должно" - оно или есть, или его нет - но вот как-то так сформировалось, частично из-за Rido.
Мы с мужем, так скажем, в спокойные времена начали активно заниматься благоустройством нашего дома, и так получилось, что мы в то же время переехали. Мы обожаем винтажные вещи, тащимих из разных стран и в Латвии собираем. У нас накопилась такая коллекция, что мы в один момент осознали, что нам больше нравится искать и мы просто не можем иметь больше, чем можем. У нас все-таки квартира, а не дом. Решили устроить ротацию. Поскольку нам нравится искать что-то новое, то мы готовы с людьми делиться чем-то из своей коллекции.
- А давно это началось?
- Собирать мы начали очень давно, а оформились в августе. Были в отпуске во Франции и в очередной раз поймали себя на мысли, что мы планируем свой отпуск и ищем места, куда бы нам съездить, и чего бы нам найти. Уже посмеялись, что дома негде ставить. В шутку предложила попробовать продавать - может, это еще кому-то интересно? Марк говорит: "Давай попробуем!". Так и сделали.
- До пандемии вы рассказывали, что вас больше всего любят невесты из Германии. Поменялось ли что-то сейчас?
- За пандемию наш эпицентр сместился в Азию, появилось несколько магазинов в Корее и Китае. И логично: они там в относительной изоляции находятся и ищут новые бренды. А в Германии ситуация была похожа на нашу. Только-только начинает все оживать. Плюс надо понимать, что, так как магазины были закрыты, у владельцев тоже тупо нет денег, чтобы закупать новые коллекции. Все должно зашевелиться, чтобы индустрия ожила. Надеемся на весну.
- В нашем недавнем интервью дизайнер NÓLÓ Виктория Йониене отметила, что за границей Латвию считают "банановой республикой" и партнеры не сильно приветствуют то, что бренд зарегистрирован в Латвии. Согласны ли вы с ней?
- Нет, не согласна (смеется). Хотя я с Викой дружу, и очень близко. У меня никогда не было никаких комплексов на этот счет, и я, наоборот, считаю, что при отсутствии каких-то производств мы суперэко-страна: у нас тут все экологично, чисто. И вообще я Латвию, в частности Ригу, очень люблю! И пока уезжать отсюда никуда не собираюсь.
- И этим не обусловлено название бренда Katya Katya London?
- Это получилось просто случайно. Мы делали ребрендинг, когда переезжали в нынешний магазин. Решили тогда, что хорошее время, чтобы что-то менять, и нужно было вывеску новую ставить. Мы убрали "Шехурину" [бренд назывался Katya Katya Shehurina], потому что слишком сложно иностранцам ее произносить и, честно говоря, в том английском написании, в котором она у нас присутствовала, читалась вообще как никакая не Шехурина. Мы сократили до Katya Katya (в основном наши партнеры нас так и называют), но на вывеске просто плохо выглядели два слова. И мы решили добавить London внизу. Визуально именно три элемента выглядели симпатично. И как-то это так закрепилось.
И то же самое в Instagram: надо было переименовывать - Katya Katya было занято. Взяли Katya Katya London. Не было целью прятать наши латвийские корни. Ни в коем случае! У нас везде написано, что бренд производится и базируется в Латвии. И мы очень гордимся этим.
- Раньше были новости, что ваши платья носят звезды. Список пополнился за последние годы?
- Нет. Это обусловлено и всей ситуацией в последние пару лет. А также, когда мы ушли только в свадебное направление, вопрос со звездами только усложнился: не будем забывать, что это самый лучший и важный день для каждой женщины. И когда у звезд есть выбор надеть Valentino или CHANEL, ясно, что они выберут... Наверно, не Katya Katya.
Мне сейчас интереснее показывать наших реальных невест - женщин и то, как они могут прекрасно выглядеть в наших платьях.
- А почему от вечерних ушли?
- Кстати, очень вовремя ушли. Потому что в пандемию с вечерними платьями совсем все плохо. Если свадьбы еще планируют, то тут как бы... Я сама в последнее время покупаю только домашнюю одежду и очень утилитарные вещи.
Уйти - было моим решением, поскольку я поняла, что в свадебном направлении у меня есть возможность самой решать, сколько коллекций в год мы готовы предоставлять. Раньше мы работали в режиме 30 платьев в год. Сейчас я хочу немножко поэкспериментировать и делать два раза по 15. Мы сейчас на Riga Fashion Week (RFW) показали 15 платьев, и мне кажется, что этого достаточно - это целостная коллекция, с которой проще работать и клиенту легче сделать выбор. К весне сделаем еще 15. А с вечерними и вообще с прет-а-порте* в целом дошло до абсурдных четырех коллекций в год - зима, лето, какие-то "при-коллекции", круизы. На мой взгляд, это абсурд. Не хочу делать столько коллекций в год!
*Прет-а-порте́ - модели готовой одежды, поставляемые крупными модельерами в массовое производство. Одежда продается как в бутиках, так и в крупных универсальных магазинах.
Вообще, если хочешь что-то делать хорошо, это должно иметь какую-то накопительную базу, вдохновение, а не штамповку. Ну и плюс даже для того же Instagram и вообще нашего позиционирования фокус на свадебном дает более целостную картинку.
- Как вы относитесь к бизнесу и дизайну Мишель?
- Ну как отношусь?! Напрямую (смеется). Это моя семья. Я глубоко не вникаю в ее процессы, что-то ей советую, только когда она сама этого просит. И считаю, что у каждого свой путь, никогда не пыталась ей что-то навязывать. Мне вообще нравится, как у нее все получается - какими-то своими способами, у нее абсолютно свое видение! Вот я с радостью зимой хожу в ее обуви, она меня радует.
У нас отличаются вкусы, но я очень уважаю то, как она все видит. Наблюдаю с интересом.
- Она быстро развивается. Если обгонит, обидно не будет?
- (Смеется.) Я даже об этом не думаю. Буду только рада - пускай обгонит, конечно же! Это же круто. Да и вообще - что значит обгонит? У каждого свой путь, у всех свой предел, успех и перспективы. И Мишель занимается не только фэшном. Она развивается [в других направлениях] и вообще безумно умная и талантливый человек. У нее суперогромный потенциал. Ей достаточно лишь выбирать, как распределить свои силы.
- А кто вам нравится из наших латвийских дизайнеров? Кто-то приходит на ум первым?
- Скажем так: я не очень слежу прям за всеми. Я поглядываю за NÓLÓ, потому что у нас с Викой хорошие отношения и мне интересно с личной точки зрения, что она делает. Я посматриваю за Наташей Янсоне, потому что она мне интересна как личность и я уважаю ее многолетнюю работу над своим брендом.
Из последнего сейчас на RFW был хороший показ Collected Story. Я первый раз сходила на показ, и мне было жутко приятно, когда я подошла поздравить дизайнера и она ответила, что она моя невеста - выходила замуж в моем платье!
А вообще мы пытаемся доходчиво это показывать людям, - но не могу со стороны взглянуть, - мы к себе в магазины пригласили очень классные бренды. В какой-то момент летом решили, что это может быть не просто Katya Katya, а такое прям свадебное место, куда невесты смогут приезжать и не только выбирать себе платья, но и подобрать аксессуары и обувь, найти классного декоратора и даже все для подружек невесты - у нас очень хороший бренд есть.
Мы всех позвали к нам, и теперь у нас такой вот общий спейс! Мы обмениваемся идеями, так как соскучились по вот этой энергетике людей из индустрии, потому что раньше мы встречались регулярно два раза в год на свадебных выставках. [...] Так что теперь английские невесты могут найти у нас все сопутствующие товары.